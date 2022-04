Seremi de Vivienda y Urbanismo: “Tener una casa digna es una meta de las personas y también del Gobierno”

En entrevista realizada en radio San Cristóbal, la nueva seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo abordó aspectos relacionados a la gestión que desarrollará considerando la situación de la región del Biobío.

“Hay una meta a nivel país que consiste en lograr en estos cuatro años de gobierno resolver 260 mil viviendas. Esta es una meta a nivel país y se está trabajando para hacer una desagregación a nivel regional”, comenzó contando la autoridad.

En este sentido, Toledo recalcó uno de los desafíos más conocidos por su ministerio: “Lo más complejo tiene que ver con los campamentos y tomas, por ejemplo, en la región tenemos 167 campamentos catastrados (…) En la provincia de Biobío, en particular, alrededor de 36 campamentos. Y también existe un número no menor de tomas en la región en general que se contabilizan sobre las 90 tomas”, señaló.

“Es un tema complejo del que nos estamos haciendo cargo (…) El tema de la inmigración y así como otros factores han generado que tengamos un déficit habitacional que tenemos que empezar a suplir con esta meta que nos planteó el Presidente en su programa de gobierno”, agregó.

EL DÉFICIT HABITACIONAL

Frente a este problema, la autoridad regional recalcó que es un tema que guarda relación con los terrenos: “A veces factibilizar terrenos no es un tema fácil y, actualmente, el valor de los terrenos ha subido, se ha incrementado también el costo de la vivienda, se habla de un 20 ó 30 % incluso. Entonces obviamente que tenemos esas dificultades para poder de alguna forma dar la solución definitiva a las familias que están postulando, en algunos casos, desde hace 10 años”, enfatizó.

A su vez, Toledo aseguró que este tipo de temas mantienen relación directa con “la burocracia interna”. Por lo que, según la autoridad, es necesario realizar gestiones que permitan eliminar las trabas que existen a nivel organizacional.

Por otra parte, la seremi evidenció que han detectado distintas complicaciones en cuanto al problema habitacional. “Hay menos mano de obra y hay mano de obra no especializada. Debemos generar en un trabajo conjunto con otros ministerios, mejores líneas de capacitación en la mano de obra, porque si no contamos con este recurso no se puede cumplir la meta”, expresó.

LA SITUACIÓN LOCAL

Con respecto a su visita a la comuna de Los Ángeles, la seremi de Vivienda y Urbanismo contó qué fue necesario para poder identificar los problemas y analizar sus posibles soluciones. “Tenemos que ir destrabando esas problemáticas para darle una solución a las personas. Finalmente son quienes quieren una vivienda o que necesitan su vivienda, tener una casa digna es una meta de las personas y también del Gobierno”, señaló.

Al ser consultada acerca de uno de los campamentos más grandes de la zona, conocido como el campamento de Llano Blanco, la autoridad reconoció que debido al breve periodo en el cargo, desconoce la situación, sin embargo señaló que: “Para estos casos existen alternativas de parte del ministerio que van desde la relocalización o la erradicación con un proyecto de urbanización, con un proyecto de vivienda, o la medida que es una habilitación transitoria que es mientras se postula a otro proyecto en la misma comuna o en otro sector”.

EL CAMINO A SEGUIR

En otro punto, la seremi abordó la línea de acción que busca implementar el ministro Carlos Montes en su gestión. “El ministro nos solicitó que la vida en el campamento, mientras se espera una solución habitacional, sea lo más digna posible (..) Entendiendo que hay familias, hay niños, hay adultos mayores, entonces el ministro nos ha instruido en esa línea, buscar soluciones que le den dignidad a las personas que están habitando campamentos”, sostuvo.

Por último, la autoridad señaló que en el caso de la comuna de Los Ángeles se están estudiando tres áreas de su competencia; habitacional, vialidad estructural, y parques urbanos. “Viendo eventualmente convenios de programación tripartitos gobierno regional, ministerio de vivienda y municipio, eventualmente”, concluyó.