Sergio Pinilla será el nuevo delegado presidencial en la provincia de Biobío

El psicólogo Sergio Pinilla Pino será el nuevo delegado presidencial de la provincia de Biobío, luego que durante los últimos días se terminaran de despejar las dudas y aprensiones por los nombramientos a nivel regional y provincial.

El cargo de delegado presidencial es de exclusiva confianza del Presidente de la República y los 52 designados a nivel nacional asumirán sus funciones a contar del próximo 11 de marzo cuando asuman las nuevas autoridades de Gobierno.

Sergio Pinilla, que actualmente cumple funcione en la Dirección Comunal de Educación de Santa Bárbara, es militante de Convergencia Social (CS), colectividad de la cual es el mandatario electo, Gabriel Boric.

Su nombre para el cargo de delegado presidencial provincial fue puesto sobre la mesa de negociaciones por CS junto con el de Ana María Cofré, ambos militantes de dicha colectividad que forma parte del Frente Amplio.

Otros nombres que estuvieron en las negociaciones fueron los de Natalia Béquer (ex candidata del PC como concejala en Los Angeles), Paulina Purrán (ex candidata a consejera regional en un cupo del PS), Anwar Farrán (ex candidato a diputado en un cupo del Partido Liberal), Hugo Inostroza (ex alcalde PPD en la comuna de Nacimiento y actual representante del gobernador regional), Ítalo Gallegos (ex candidato a convencional constituyente), Rodrigo Daroch (ex candidato a diputado por el PPD) y Eduardo Vivanco (ex candidato a consejero regional y vicepresidente del Partido Radical).