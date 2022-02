Mas de 56 mil controles a vehículos se realizaron durante el 2021 en la región de Biobío

Transporte de carga, buses urbanos y taxis colectivos figuran dentro de los modos de transporte más fiscalizados en la región del Biobío por inspectores Fiscales del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, quienes concretaron 49.243 controles al transporte público y privado de pasajeros y de carga, además de fiscalizaciones a servicios subsidiados y establecimientos el pasado 2021.

Al realizar un balance del trabajo hecho durante el año que recién pasó en la región, se contabiliza un total de 7.993 infracciones, y destacan entre las principales causas no respetar vías exclusivas o circular por vías no autorizadas, no contar o tener vencida la revisión técnica, problemas con el certificado de emisión o el permiso de circulación.

Paula Flores, Jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, valoró el trabajo de los inspectores que continuaron con su labor durante la pandemia, y que apoyaron durante gran parte del período en labores de control y logísticas, sin dejar de lado el monitoreo al funcionamiento del transporte público y privado.

En este caso indicó que “como Ministerio de Transportes queremos que las personas se trasladen de manera segura y en ese sentido, las fiscalizaciones juegan un papel relevante ya que es la forma que tenemos de comprobar que los vehículos cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad y que se cuenta con la documentación requerida”, señaló la autoridad.

En materia de controles Flores también destacó las cerca de 400 fiscalizaciones que se realizaron en la región a motocicletas, dado el aumento que ha tenido este tipo de vehículos, “los que en ocasiones no circulan con la documentación correspondiente, como licencia de conducir, revisión técnica, seguro obligatorio o permiso de circulación, lo que se refleja en las 80 infracciones que se cursaron a motociclistas”.

Asimismo, destacan los 320 vehículos que fueron sorprendidos prestando servicios informales o “piratas” como comúnmente se les conoce, quienes no cuentan con permiso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros y no cumplen con ninguna exigencia de seguridad.

Además de las fiscalizaciones al transporte público y privado de pasajeros y carga, los Inspectores Fiscales del Programa de Fiscalización del Biobío realizaron 6.147 controles a los servicios de transporte de pasajeros subsidiados por el Estado que operan en la región, verificando el cumplimiento de recorridos, tarifas, horarios y que operen de acuerdo a las condiciones impuestas por la Seremitt. Asimismo, se efectuaron 816 inspecciones para verificar el funcionamiento de plantas de revisión técnica, gabinetes psicotécnicos y escuelas de conductores.