Masivos controles y fiscalizaciones en Ronda Impacto de Carabineros 

Una nueva ronda impactó realizó personal de carabineros en Los Ángeles el pasado viernes en la comuna, con el objetivo de reforzar la seguridad en el sector céntrico debido a diversos hechos delictuales denunciados, además de fortalecer los controles de identidad y fiscalizaciones y así aumentar la sensación de seguridad en la comunidad. La actividad preventiva se realizó en el marco de un nuevo asesinato a disparos en Los Ángeles, la madrugada de este sábado.

Quien se refirió a esta instancia fue el jefe de la Delegación Presidencial Provincial Germán Barra, quien comentó que “estamos dando inicio a una nueva ronda impacto, focalizada en esta ocasión en el sector céntrico de nuestra ciudad, y obedece a un trabajo coordinado que hemos realizado con carabineros y con la cámara de comercio, y la municipalidad de Los Ángeles”.

Cabe recordar que, la última balacera ocurrió la madrugada del sábado en la población Real Victoria, donde al interior de un vehículo fue encontrada una persona fallecida, que presentaba impactos de bala. Un hecho de similares características ocurrió en la última semana, en villa Las Américas, donde un joven de 17 años fue acribillado al interior de un automóvil.

ROBOS A LOCALES CÉNTRICOS DE LA COMUNA

Al especificar las denuncias que han dado a conocer los locatarios del sector céntrico, Barra comentó que “habitualmente se denuncian robos a los vehículos, robos a los clientes y robos a los locales comerciales, en donde algunos se dan en los horarios de atención de los locales comerciales, y otros también se dan en el periodo de cierre, donde descerrajan los locales, por lo que esa información nos la hicieron llegar, establecimos una mesa de trabajo donde participan todos los estamentos que mencioné, y allí fuimos delineando distintas acciones, y esta es una de ellas para devolver la sensación de seguridad al comercio de Los Ángeles, y donde también es relevante que se hagan las denuncias, porque muchos de los ilícitos de los cuales ellos nos daban cuenta no habían sido denunciados”, precisó.

Al ser consultado sobre la situación que afecta a la comuna luego de los diversos asesinatos a disparos registrados en la comuna, el jefe de Gabinete de la Delegación Presidencial de la Provincia comentó que “es una situación muy preocupante para la ciudadanía, y si vemos la evolución que ha tenido la provincia y la comuna de Los Ángeles en estos últimos diez años, muchos de estos ilícitos no eran parte del panorama provincial, nuestra zona era elegida como un lugar para vivir por la tranquilidad que presentaba”, precisó.

OLA DE VIOLENCIA

Junto con lo anterior agregó que “esto no quiero que suene como excusa, pero lo que hemos visto en la provincia y lo que hemos visto en Los Ángeles, también se ha dado en otras regiones de nuestro país, y también en el concierto internacional. Hay una ola de violencia, una ola delictual que producto de la pandemia se ha ido destapando. Las instituciones no han dejado de funcionar, no han dejado de hacer su trabajo como algunos han querido deslizar, pero esta también es una tarea que se debe abordar como sociedad. Nosotros seguimos trabajando, estamos a casi un mes de dejar el gobierno, y lo decía en mis palabras hoy a carabineros en estos cuatro años, en donde buena parte de las labores que hemos realizado, tanto preventivas como acciones concretas para brindarle la sensación de seguridad a las personas, han sido de la mano de carabineros, pero no solamente ese tipo de actividades, sino que carabineros siempre es requerido en un sinnúmero de actividades que afectan a la ciudadanía, por lo tanto también lo dábamos cuenta y agradecíamos la labor de los funcionarios”, precisó.

AUMENTO DE ROBO DE VEHÍCULOS

Por su parte el jefe de la primera comisaria de carabineros de Los Ángeles, el Mayor Matías Palomino, comentó que “esta vez queremos apoyar al sector central de la comuna, es un compromiso que tenemos, tanto con la Delegación, el municipio y la cámara de comercio de Los Ángeles, donde queremos apoyarlos, que se sientan tranquilos y que vean a sus carabineros trabajando, comprometidos con la comunidad, y en eso estamos hoy, atacando los delitos de mayor connotación social”, precisó.

En esa misma línea se refirió al último informe del Sistema Táctico Operativo Policial -STOP- donde participa carabineros junto a otras instituciones en materia de seguridad, y donde se dio a conocer un aumento en ilícitos relacionados con vehículos en la zona: “en el último STOP se refleja que tenemos un aumento sostenido en el delito de robo de vehículos motorizados, por lo que este tipo de delitos lo atacar en esta ronda, y de igual forma brindándole atención y seguridad a los vecinos en la comuna”, finalizó.