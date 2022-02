Realizan entrega de 30 pozos profundos a vecinos de Tucapel

Un total de 30 pozos profundos individuales fueron entregados el pasado fin de semana en la comuna de Tucapel, a vecinas y vecinos de las Hijuelas Alto y Bajo, iniciativa de 15 soluciones de abastecimiento particular de agua potable de calidad para cada sector, que se lograron gracias a un proyecto presentado por el municipio local ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo –Subdere- de la región de Biobío, que aportó más de 400 millones de pesos para la concreción de las obras.

En representación de la municipalidad de Tucapel estuvieron presentes la directora de Planificación, Marcia Cuevas, y el director de Obras Municipales, Francisco Herrera, quien destacó que se trata del primer proyecto que incorpora paneles solares y energía eólica, lo que incluso permitirá generar electricidad al interior de las viviendas.

En este caso, el director de obras comentó que “nos encontramos culminando el proceso de un proyecto doble de 15 beneficiarios cada uno, totalizando 30 vecinos del sector Las Hijuelas, con el desarrollo de pozos profundos, que lo que hacen es entregarle agua potable a los vecinos en estos sectores tan alejados y rurales, donde el agua en realidad es oro, tal como los vecinos lo manifiestan”.

A lo anterior agregó que “estamos bastante contentos, porque este es el primer proyecto que incorpora paneles solares y energía eólica, y que incluso generan energía eléctrica a la vivienda, y que apunta claramente a las directrices de nuestro alcalde Jaime Veloso que pretende llegar a los sectores rurales, entregarle agua a los vecinos y fomentar justamente la buena calidad de vida en estos sectores”, indicó.

En relación al monto de inversión de los proyectos aplicados en este sector de la comuna de Tucapel, Francisco Herrera comentó que “estos proyectos contemplan 200 millones de pesos en recursos en cada uno de ellos, o sea, en estos 30 beneficiarios estamos hablando de un aporte de 400 millones de pesos de la Subdere, que se hace bajo la postulación de un proyecto que se formula a través de la Secplan, que es secretaría de planificación comunal, y que obtiene las aprobaciones y después la gestión del alcalde para poder destinar los recursos”, finalizó.

DIRIGENTES VECINALES DE TUCAPEL

El presidente dela junta de vecinos de Las Hijuelas Luis Alfonso Vásquez, manifestó que “la importancia es única, porque la mayoría de nosotros no tenía agua, y estábamos siendo abastecidos por el camión aljibe, y con 500 litros para la semana no era suficiente, y este tremendo proyecto con energía eólica incluida y con paneles, es algo único y soñado, y siempre agradezco a Don Jaime, porque si no fuera por él, esto no sale”, comentó.

Por su parte, la secretaria de la junta de vecinos Jeanette Núñez comentó que “en esta oportunidad quiero agradecer de manera muy especial a nuestro alcalde, quien fue el gestor y coordinador de este gran beneficio, y proyecto que hoy podemos disfrutar que es el agua de nuestros pozos profundos, una gran inversión y con un costo altísimo, el cual nosotros particularmente no lo habríamos podido hacer”, comentó.

En esa misma línea comentó que “en este tiempo en donde hay muchas comunas y muchas ciudades, y en donde a nivel nacional se están quedando sin agua, nosotros hoy contamos con este gran beneficio que es vida, ya no vamos a depender del agua que nos traía semanalmente el camión aljibe, así que un gran agradecimiento, e insto como en algunas otras oportunidades lo he dicho, a otros alcaldes a copiar esta idea, en bienestar de nosotros, las personas que vivimos en sectores rurales”, indicó.