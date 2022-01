Buscan conseguir terrenos de EFE para construcción de nuevo hospital en Mulchén

Una reunión entre autoridades regionales y locales se llevó a cabo en Mulchén durante, ayer lunes, con la finalidad de sacar adelante la iniciativa de construir un hospital de mediana complejidad en dicha comuna. El recinto, beneficiaría a los residentes de Mulchén, Quilaco y Negrete, según autoridades de la zona, esto debido a su ubicación.

De esta manera, se busca que un terreno que actualmente pertenece a la Empresa de Ferrocarriles del Estado -EFE- en la comuna, sea el lugar para desarrollar esta iniciativa, por lo que ya se anunciaron diversas gestiones para lograr este propósito.

SEREMI DE BIENES NACIONALES

La seremi de Bienes Nacionales de la región de Biobío, Victoria Pincheira comentó que “hemos establecido hacer un trabajo colaborativo con EFE – para generar una permuta entre terrenos de Bienes Nacionales y de Ferrocarriles que se vislumbra para este proyecto del hospital, y así el día de mañana poder concretar este desafío que evidentemente va en beneficio de toda la comunidad de Mulchén, y alrededores”, precisó.

En relación al próximo cambio de mando el 11 de marzo, la seremi precisó que “nosotros en este caso hacemos todo lo posible para quedar lo más avanzados de aquí al 10 de marzo, pero sin perjuicio de aquello nos acompañan equipos técnicos que son equipos de carrera, y por eso es importante su presencia en todas las mesas de reuniones y conversaciones, porque ellos quedan arraigados con todas las temáticas que se están abordando, y suponemos que la persona que venga como seremi de Bienes Nacionales en la nueva administración igualmente va a considerar estas tratativas, en consideración que hay un bien superior de la comunidad”, puntualizó.

TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL

En tanto, el alcalde de la comuna de Mulchén, Jorge Rivas indicó que “para nosotros es muy positivo que hoy día esté la seremi de Bienes Nacionales, Victoria Pincheira, junto al diputado y senador electo, Gastón Saavedra, en Mulchén visitando diferentes lugares, y lo más importante, el terreno que hoy día tiene ferrocarriles en la comuna, terreno que ojalá pudiera llegar prontamente a un acuerdo con Bienes Nacionales para poder permutarlo, y así iniciar todos lo estudios, principalmente en mecánica de suelos, y otros que requiere el Servicio de Salud de Biobío que esta trabajando en el diseño y en los estudios arquitectónicos de esta nueva infraestructura que es tan necesaria para la Red Asistencial de Biobío”, comentó.

En esa misma línea, el alcalde de Mulchén agregó que “hoy día la salud es un problema que el Estado debe resolver, la gente demanda salud digna, no toda la gente tiene recursos para ir a atenderse a la salud privada, y obviamente el Estado debe ser capaz de resolver esta brecha. Por lo que nosotros queremos brindar esta solución desde Mulchén para la Red Asistencial, y no sólo para la comuna de Mulchén, aquí obviamente puede venir Santa Bárbara, Quilaco, Alto Biobío, Negrete, Nacimiento, estamos muy cerca de Collipulli además junto a la novena Región, estamos cerca de Los Ángeles, entonces hay que entender que el Estado hoy día debe actuar y solucionar estos problemas de salud que la gente tiene, y la gente está reclamando recurrentemente. La salud es un tema recurrente, donde los que no tienen recursos no se pueden atender oportunamente, y es más, a veces las horas de especialidades llegan cuando la gente a muerto y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país”, enfatizó.

MEJORAS EN CONECTIVIDAD PARA ESTOS PROYECTOS

Rivas destacó además los trabajos que han mejorado la conectividad de la comuna para así poder desarrollar este tipo de proyectos. “Tenemos una buena conectividad, ahora se va a empezar a trabajar en la intersección Mulchén – Negrete con casi 32 kilómetros que se van a asfaltar, por lo tanto, no hay ninguna justificación para que no podamos seguir adelante con esta infraestructura que es necesaria para la Red Asistencial de Biobío hoy día, pero también para mañana ya que hay muchos adultos mayores que no tienen a donde ir por una hora médica, y es el Estado es el que tiene que ser capaz de ofrecérsela y ser capaz de colocar infraestructura y colocar especialistas, y hoy día hay muchos más especialistas que antes, tenemos la posibilidad de acortar esta brecha entre lo que la gente quiere y lo que el Estado es capaz de ofrecer, y por supuesto que con un nuevo hospital de mediana complejidad en la red, sin lugar a dudas vamos a estar brindando una mejor atención a nuestra población”, finalizó.