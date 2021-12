Cámara aprueba extender prohibición de corte de servicios básicos

Por 88 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general el proyecto que busca, por tercera vez, extender la ley que prohíbe el corto de servicios básicos por el no pago en el contexto de la pandemia de covid-19.

La iniciativa, que vencía el próximo 31 de diciembre, pretende prorrogar la suspensión de los servicios básicos como gas, luz y agua por un año más. Además, se ampliaría la cobertura al 100% de la población más vulnerable del país.

Si bien entre los argumentos de los parlamentarios hubo coincidencias en cuanto a que esta iniciativa no es una solución efectiva para las familias, ya que las deudas de quienes continúen sin pagar se seguirán acumulando, no se extinguirán, hubo críticas al Gobierno por no entregar con anticipación una propuesta que se haga cargo del problema antes de culmine la vigencia de la ley.

De todas formas, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, expuso que el Gobierno y el Senado habrían alcanzado un acuerdo respecto a un proyecto alternativo que el Ejecutivo ingresaría entre esta y cuya discusión comenzaría en la Cámara Alta.

Según Jobet, la idea de prorrogar una vez más la prohibición de cortes de servicios básicos “tiene una buena inspiración, pero no resuelve el problema de endeudamiento, sino que lo posterga”.

Por eso, detalló que lo que propondrá el Gobierno será “una solución tripartita” a este problema, “en línea con las sugerencias de diputados, diputadas, senadores y senadoras”. Detalle de la propuesta del Gobierno Así, destalló, “las compañías ponen una parte de la solución, las familias ponen otra parte y el Estado, a través de un subsidio, pone también una parte”.