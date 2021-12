Seremi de salud fiscaliza juguetes para una navidad segura

Hasta la tienda Paris, ubicada en el Mall Plaza del Trébol de Talcahuano, arribó este jueves 16 de diciembre, la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, para presidir la fiscalización de juguetes de Navidad, trabajo de vigilancia que tiene como objetivo contribuir a una celebración con mayores condiciones de seguridad para niños, niñas y sus familias.

El proceso de control de la Autoridad Sanitaria busca garantizar la adquisición de juguetes seguros, entendidos éstos como artefactos con fines de juego y/o entretenimiento, y que durante su uso no genere un riesgo para la salud.

“En el marco de la fiscalización, se verificó la revisión del cumplimiento del Decreto N° 114 Reglamento sobre la seguridad de los juguetes, donde se controla etiquetado obligatorio, advertencias de seguridad en juguetes destinados a niños menores de 3 años, advertencias de seguridad en juguetes inflamables y requisitos de seguridad en juguetes eléctricos, científicos o específicos, permitiendo, además, generar alertas para retiro masivo de juguetes cuando éstos presentan riesgos para la seguridad y salud de la población infantil”, declaró la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

“A través de nuestro Sub Departamento de Gestión Ambiental hemos fiscalizado durante el presente año juguetes de Navidad en un total de 24 establecimientos de la región, dando origen a un sumario sanitario, cuya causal está asociada al incorrecto etiquetado de los productos”, agregó Rojas.

Recomendaciones a la población

Al adquirir un juguete se debe considerar comprar siempre en locales establecidos, debido a que éstos son fiscalizados por la SEREMI de Salud; que la etiqueta esté en español e indique el nombre del juguete, país de origen, edad recomendada e instrucciones de armado y uso; y que sea adecuado para la edad del niño o niña.

Si el juguete es para un niño o niña menor de 3 años no debe contener las frases “Advertencia: no apropiado para niños menores de 3 años” y “contiene partes pequeñas”. Además, se debe asegurar que el producto no contenga piezas pequeñas como monedas, pilas, botones, entre otros de tamaño menor a 5 centímetros, que pueden causar asfixia.

Otros consejos importantes son: eliminar el embalaje del juguete antes de entregárselo a un menor; leer los instructivos y precauciones y uso del juguete; revisar continuamente si los juguetes están rotos o si pueden perder piezas que signifiquen un riesgo, no usar juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad; no permitir que los pequeños jueguen con globos desinflados o imanes, pues pueden generar daños a la salud; eliminar baterías y pilas agotadas, ya que desprenden líquidos que pueden dañar la piel u ojos; y asegurarse que los juguetes como peluches, disfraces o carpas de juego, se utilicen lejos del fuego.

En caso de asfixia o cortes profundos se debe llamar al Servicio Móvil de Urgencias SAMU, Fono 131, o dirigirse al centro asistencial más cercano; mientras que, ante ingesta o inhalación de algún producto químico, se puede comunicar con el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile CITUC Fono 2 26353800.