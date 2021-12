Miles de estudiantes finalizaron la primera jornada de evaluación

A raíz de la contingencia sanitaria, al igual que el año pasado, la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PDT) es rendida en dos secciones. Por un lado, están los postulantes que ya concluyeron las evaluaciones el pasado martes y, por otro lado, los estudiantes que deberán asistir a los distintos establecimientos a partir de este jueves 9 de diciembre.

Debido a esto, es que diario La Tribuna quiso conocer en terreno la experiencia de los primeros postulantes quienes, en estos momentos, descansan de la presión de este examen aplicado a nivel nacional.

Una de las primeras estudiantes en entregar sus apreciaciones fue Catalina Velásquez quien detalló su experiencia tanto en la prueba de Comprensión Lectora, como en la de Matemáticas. “La verdad es que la jornada estuvo bastante agotadora, debido a todas las horas que involucra”, comenzó contando.

“El lunes rendí la prueba de Lenguaje y la encontré fácil, ya que no entraba nada de materia, era prácticamente solo comprensión lectora. Los textos, por su parte, fueron bastante interesantes. Lo único que me costó fueron algunas palabras más rebuscadas que uno no suele usar, eso como que me obstaculizó un poco la evaluación”, añadió.

Sin embargo, la experiencia con las otras evaluaciones fue bastante distinta. “La prueba de Ciencias, para mí por lo menos, estuvo bastante complicada. Lo mismo con Matemáticas, ya que entraba más materia, sobre todo cosas que pasaban en primero y segundo medio”, agregó.

Respecto al proceso de admisión universitaria Catalina Velásquez afirmó que “está bien implementado. Es un proceso por el que todos tienen que pasar y para el cual hay que esforzarse. Es necesario estudiar y, sobre todo, aprender, porque cuando uno está en enseñanza media, muchas veces, no le toma el peso al estudio, y, finalmente, uno termina memorizando en vez de aprendiendo. Gracias a la prueba uno comienza a priorizar el aprender por sobre el memorizar”.

Otra de las postulantes que concurrió a su local de rendición los días lunes y martes fue Consuelo Alarcón, quien en su experiencia detalló que “las pruebas que me tocó rendir estuvieron bastante complicadas, pero a pesar de tener su dificultad, se me hicieron interesantes. En cuanto a la dificultad, la de Lenguaje se me hizo fácil, no así la de Matemáticas”.

La estudiante al ser consultada acerca del proceso de admisión afirmó que “no me gusta el método que se está utilizando para seleccionar a quienes pueden ingresar a la educación superior. En palabras simples, no me gusta que tengamos que depender de una prueba para poder entrar a alguna carrera, sinceramente, me parece injusto”.

Por otra parte, Carla Molina, quien también rindió sus evaluaciones en el primer grupo de aplicación, expresó que “las pruebas en sí, estaban bastante complicadas, pero no al punto de no poder responder. Sin embargo, encuentro que este tipo de evaluaciones no se deberían realizar, ya que un puntaje no define quienes somos como persona. El paso a la universidad debería ser directo”.

Durante la misma jornada del martes, mientras esperábamos a que los estudiantes concluyeran su evaluación, conversamos con Zunilda Ormeño, quien relató parte de su experiencia con las pruebas de los dos días de evaluación.

“Las pruebas del lunes estuvieron bastante extensas, en el caso específico de Lenguaje tenía textos largos, pero creo que es lo corresponde a una evaluación de este tipo. Hay que prepararse bien para llegar con confianza a la hora de rendir el examen. En cuanto a la de Matemáticas estuvo densa, sobre todo con el tema de los ejercicios, pero, por lo mismo, hay que llegar preparado”, afirmó.

“En cuanto al proceso de admisión me parece un poco segregador, ya que, muchas veces pasa que por un punto no quedas en la carrera que deseas y debes optar a lo que te alcance. Hay que esforzarse para lograr lo que uno quiera, un puntaje no define quién eres”, añadió.

Uno de los últimos postulantes que se acercó a conversar con diario La Tribuna, relató su experiencia en breves palabras expresando que “me preparé para la PDT, pero no lo suficiente, ya que las pruebas se me hicieron bastante difíciles, en especial Matemáticas”.

Por último, hoy a las 10:00 AM comienza nuevamente este proceso de aplicación de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria, el cual finalizará mañana viernes con la rendición de la prueba de Historia y Ciencias Sociales que comenzará a las 15:00 PM.