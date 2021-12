Angelino sufrió el robo de más de medio millón de pesos desde su cuenta bancaria

A las inmediaciones de diario La Tribuna llegó Mario Arrei Salazar, quien, afligido por la situación que vivió, decidió dar a conocer su problema para que “las personas sean precavidas, ya que, esto le puede pasar a cualquiera”, según contó Mario.

Esta problemática comenzó en “los primeros días de octubre, cuando fui a retirar un dinero de mi cuenta y resulta que me encuentro con que no tenía más de 500 pesos en la tarjeta”, comenzó explicando el afectado.

“Recurriendo a mi hija, ingresamos a la página del banco y notamos que habían realizado una serie de compras, algunas de ellas internacionales. Debido a esto, decidí ir a la oficina central del Banco Estado a realizar un reclamo y, al mismo tiempo, a cambiar la tarjeta junto con las claves asociadas”, añadió.

Una vez en la sucursal, Mario recibió un informe que daba cuenta de todos los movimientos realizados con su tarjeta. “Ahí fue cuando me percaté que desde el mes de junio habían estado cancelando cosas con mi cuenta”, agregó.

Acerca de las acciones posteriores, el afectado comentó que “el banco no me recibió el reclamo, porque, supuestamente, las compras estaban bajo la orden mía. Siendo que yo solo utilizo la tarjeta en tiendas de Los Ángeles, no compro en internet”.

A raíz de esto, “fui a hacer una denuncia en el Primer Juzgado, pero no me tomaron en cuenta. Al final, cuando me escucharon, le dije al magistrado, ‘porque es Banco Estado me voy a quedar de brazos cruzados’. Sin embargo, hasta el momento no he recibido ninguna respuesta”, añadió.

La cifra, asociada a unos 550 mil pesos aproximadamente, era dinero ahorrado, en parte, gracias al retiro del 10 %. No obstante, actualmente, Mario Arrei no maneja dinero dentro de la cuenta “retirando inmediatamente el dinero que se deposita en la cuenta, para evitar que vuelva a pasar esto”.

LA RESPUESTA DEL BANCO

La carta entregada al afectado por parte del banco declaró lo siguiente:

“Nos referimos a las presentaciones que hiciera llegar al Servicio Nacional del Consumidor, mediante la cual solicita la restitución de movimientos realizados en su CuentaRUT N° XXXXXXX”.

“Sobre el particular, debemos informar que de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y que sirvieron de base para analizar su presentación, BancoEstado resolvió no restituir el monto impugnado, toda vez que se constata que los movimientos fueron autorizados con elementos propios del titular de la cuenta, por lo que no se detecta un patrón de fraude”.

“Finalmente y en virtud de lo expuesto, no es posible acoger lo solicitado en la presentación.”

RECOMENDACIONES DE LA PDI

Frente a esta situación, diario La Tribuna contactó al comisario Eduardo Riquelme Ramírez de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Concepción para conocer algunas recomendaciones vitales a la hora de realizar transacciones a través de internet.

“Como recomendación general, se sugiere que las compras sean a través de sitios de comercios oficiales. Hay que utilizar los medios de pago originales que ofrecen las tiendas y nunca acceder a través de un link, correo electrónico o mensaje de texto”, comenzó destacando el comisario.

Asimismo, afirmó que “si uno tiene alguna duda sobre la autenticidad de alguna oferta que ingrese a su correo, lo ideal no es acceder a través del link adjunto al correo, si no que hacerlo mediante el sitio oficial de la tienda”.

Por otra parte, en el caso de las populares ventas a través de redes sociales, como Facebook e Instagram, el comisario expresó que “lo que se sugiere ahí, es que el cliente revise, antes de comprar, la reputación de esa tienda, si es que tiene algún tipo de denuncia o reclamo. Generalmente, cuando no se cumplen las entregas, los mismos clientes van entregando recomendaciones de no comprar en tal parte, porque se trata de algún fraude o estafa”.

En el caso de que las personas sospechen de estar siendo víctimas de algún engaño, “lo ideal es no entregar información personal o información bancaria. En el caso de tener algún problema de este tipo, lo que corresponde es hacer la denuncia respectiva en cualquier unidad de la PDI”, agregó el comisario.

A su vez, Eduardo Riquelme, destacó que “en esta época del año, cerca de Navidad, este tipo de estafa incrementa. Esta es una época predilecta para los estafadores, quienes, constantemente, están subiendo ofertas o links para poder sustraer cuentas o credenciales de acceso de los bancos”.

Por último, el comisario realizó un llamado a la ciudadanía. “Siempre es necesario velar por la seguridad de las claves y tarjetas. Hay que cuidar la integridad de la información que uno tiene. Hay que tener cuidado con los phishing y las páginas falsas, porque a través de esos métodos los delincuentes obtienen información que, posteriormente, utilizan para defraudar a la gente que, de forma descuidada, llega e introduce sus datos en cualquier página”.