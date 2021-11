La singular historia del candidato que no se convencía de ser elegido consejero regional

Suele suceder en las elecciones que hay candidatos que en la jornada de los comicios se van a dormir satisfechos por haber tenido la venia ciudadana pero cuando amanecen descubren que ya no tienen el cargo que disputan.

La historia de las votaciones desde los años ’90 en adelante está repleta de casos en que hombres y mujeres celebraron por tener la certeza que los votos les conferían el estatus de legisladores, alcaldes o concejales pero que, en el recuento final de los sufragios, finalmente quedaban fuera de carrera.

No vamos a poner ejemplos pero hay varios.

Sin embargo, la historia de Germán Barra Fuentealba es precisamente a la inversa. Aunque en la madrugada del lunes 22 de noviembre, el sitio web del Servicio Electoral le otorgaba uno de los seis cargos a consejero regional por la provincia de Biobío, él se resistía asumir esa opción.

Es más, cuando en la noche del domingo 21 ya se confirmaba que era uno de los elegidos, Barra fue entrevistado por radio San Cristóbal (97.5 FM) donde descartó de plano esa posibilidad debido a que otro de sus compañeros de lista, Enrique Krause, le triplicaba en votos.

Como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el ingeniero comercial angelino era parte de la lista de la colectividad oficialista que volvió a elegir a Eduardo Borgoño en el cargo de consejero regional con la primera mayoría (8.674 votos). Su alta votación permitió empujar a un compañero de lista que, en otras circunstancias, habría sido Enrique Krause Lobos (5.185) pero que finalmente, quedó en manos de Barra (1.457).

Sin embargo, en esos vericuetos legales difíciles de explicar para el ciudadano común y corriente, la ley considera que los compañeros de lista que son militantes tienen mayor peso que los postulantes que participan como independientes dentro de la misma lista.

Krause, que iba a su primera reelección, tuvo acceso a un cupo como independiente, lo que le otorgó esa condición de desventaja frente a los militantes.

Barra explicó más tarde que recién a las 4:30 de la madrugada de ese lunes después de las elecciones, a partir del llamado telefónico de un abogado de Tribunal Supremo de la UDI, tuvo la certeza que había sido electo.

Aunque las llamadas se iniciaron cerca de la medianoche, él se encargó de responder cada una para aclarar que la información estaba errada.

“No lo creía. En esta elección debutó una norma que afectó a las listas de los partidos políticos y que no la habíamos considerados pero que el Servel la tenía muy clara, salvo yo que decía que no, que no era efectivo. Costó un poco convencerme”, añadió en una conversación más distendida con el programa “Tribuna para Todos”.

“Estamos contentos del respaldo y la confianza que nos otorgan las personas para poder representarlos”, acotó. “Es uno de los honores más altos que enfrentado en mi vida. Representar a Biobío, donde nací, crecí y me desarrollé como profesional, es un honor siempre. Cuando asuma este cargo, representaré a todas las personas y eso de lo que debemos entender cuando se sirve a la ciudadanía”.

Germán Barra admitió que es un poco complicado de explicar esa situación “porque las reglas están predispuestas desde antes de la elección, no se hacen para beneficiar a alguien en particular”.

Sin perjuicio de la manera en que llegará al Consejo Regional de gobierno de Biobío, el futuro consejero regional sostuvo que pondrá todo de su parte para representar los intereses de la provincia de Biobío.

“Lo que propuse era convertirme en el consejero regional de la seguridad pública y lo haré apoyando ideas para recuperar espacios públicos, para iluminar plazas y quitárselas a la delincuencia. También apoyaré la cultura y el deporte”, anticipó Germán Barra.