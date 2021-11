Apoderados realizaron manifestación en rechazo a actual Sistema de Admisión Escolar

Una manifestación realizó una decena de apoderados en el centro de Los Ángeles pasado el mediodía de este jueves, dando a conocer su rechazo al actual Sistema de Admisión Educacional, el cual mantiene a sus hijos sin establecimiento educacional para el próximo año.

Con pancartas y silbatos realizaron una protesta en el sector de la Plaza de Armas, donde Alejandra Valdebenito, una de las apoderadas, se refirió a este tema: “nuestra manifestación se debe al descontento que tenemos los apoderados, sobre todos los que estamos egresando de octavo a Enseñanza Media, porque hasta hoy no tenemos un establecimiento educacional donde matricular a nuestros hijos. Estamos a la espera hasta el 15 de diciembre para volver a tener noticias, si es que nuestros niños quedan o no en algún establecimiento”, precisó.

Junto con ello agregó que “el Sistema de Admisión nos pide cuando postulamos que escojamos establecimientos de nuestra preferencia, sin embargo, a todos los establecimientos de nuestra preferencia después nos pone que estamos en lista de espera. En todos quedamos en lista de espera. Nos piden que elijamos y sin embargo los mandan a donde ellos quieren. Si la educación fuera buena y de calidad en todos los establecimientos, este sistema funcionaría de mejor manera y los apoderados no tendríamos la necesidad de estar aquí hoy día manifestándonos por tener una educación para nuestros niños para que tengan una continuidad en Enseñanza Media”, enfatizó.

Alejandra Valdebenito además expresó que la situación generó diversas reacciones y emociones en los padres que buscan un establecimiento educacional para sus hijos: “esto genera incertidumbre, desesperanza, frustración, porque los niños se sacrificaron, estudiaron nueve años, niños con excelencia académica y no tienen establecimientos en ningún colegio, no tienen matrícula, entonces es frustrante para ellos ver que todo su esfuerzo y su empeño se ve reflejado en que una tómbola decida por ellos, donde ellos quieren tener una continuidad escolar”, expresó.

En esa misma línea, confirmó que “entregamos una carta a la Superintendencia de Educación, con firma de apoderados, todos molestos y rechazamos este sistema que no nos representa. Hasta el momento tenemos cincuenta apoderados de distintos establecimientos, donde solicitamos una mejor educación, porque así no tendríamos que andar deambulando y nos daría lo mismo si los mandan a un liceo municipal o uno particular, si la calidad de educación fuera pareja para todos”, finalizó.