Ex director de Dideco demandó a municipalidad de Mulchén por vulneración de derechos y acoso laboral

Una nueva demanda enfrenta la municipalidad de Mulchén por un caso de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido, y que fue interpuesta por el ex director de Desarrollo Comunitario, Christian Soto Aravena luego de su desvinculación en el mes de agosto de este 2021.

Según consta en el documento legal, al cual tuvo acceso diario La Tribuna, el afectado a través de su abogado solicitó a tribunales que se declare antijurídico el actuar del representante del municipio debido a que –a su parecer- durante la relación laboral y con ocasión de despido, se vulneraron garantías contenidas en la Constitución Política de la República, y donde se cometieron actos constitutivos de acoso laboral.

Además, se solicita la capacitación de derechos fundamentales y buenas prácticas laborales a los trabajadores del municipio, el pago de licencias médicas y feriados legales, junto con el pago de más de 35 millones de pesos por el pago de indemnizaciones, y 20 millones de pesos por concepto de daño moral.

DETALLES DE LA DEMANDA

El ahora ex director de Dideco de Mulchén enumeró diversas situaciones que vivió desde el inicio de su labor en el municipio el año 2014, entre ellas extensas horas de trabajo sin el pago de la remuneración adicional correspondiente, la imposibilidad de utilizar días administrativos y descansos correspondientes, además de realizar labores de manera demandante solicitadas por el alcalde de la comuna, donde relata que “comencé a recibir llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp de forma recurrente por la madrugada, para ordenarme ir hasta el municipio por diversas razones, fuera porque había quedado alguna luz encendida en dependencias municipales; porque había alguna puerta o ventana abierta; porque tenía que colocar una trampa para palomas en el segundo piso; porque debía firmar algún documento o; simplemente porque había algún corte de energía en la comuna. Cada vez que me llamaba, debía levantarme y solucionar personalmente los requerimientos del alcalde, todo sin ningún respeto por mi vida privada o por mi horario de descanso, siempre me decía, “esa es tu responsabilidad, para eso te contraté…”.

Junto con ello en la demanda judicial también el afectado agregó que “durante el año 2016, don Jorge me ordenó entregar dinero para su campaña, me dijo que era mi obligación como director, que si quería conservar mi trabajo, debía hacer lo que se ordenaba. Cuando le manifesté que no tenía dinero, simplemente me dijo que de no acceder sería despedido de inmediato. Por esto, debí recurrir a una caja de Compensación y solicité un préstamo de $2.300.000 (dos millones trescientos) que entregué –íntegramente- a don Jorge para su campaña. Al finalizar la campaña y tras ser reelecto don Jorge, nuevamente solicite mis vacaciones, una vez más me las negó, bajo el mismo argumento: “el trabajo, es el trabajo y yo te necesito aquí, por algo te confirmé en el cargo…”.

Otro de los puntos que abordó el funcionario afectado tiene relación con la campaña presidencial del 2017, donde indicó en el escrito que “recibí la orden de don Jorge de convocar a todos los funcionarios contratados por él, de mayor confianza política, para apoyar al candidato Alejandro Guillier. Don Jorge de manera expresa señaló que no quería aparecer comprometiendo la participación de los funcionarios, así que necesitaba de los funcionarios a quienes él les había dado la mano para que realizaran esta labor. Se creó un grupo de WhatsApp, Waldemar Aguilera se encargó de administrar el grupo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, colocándome también a mí como administrador del grupo, la orden del alcalde fue conversar con los funcionarios y buscar apoderados de mesa. Debo confesar que yo nunca conversé, ni convoqué a ningún funcionario, de ninguna de las direcciones de la municipalidad, ese trabajo lo realizaron otros funcionarios”.

OTROS CASOS

A través de un documento emanado desde el municipio durante el mes de octubre, se da a conocer que hasta el 30 de septiembre del 2021 la casa edilicia presenta al menos ocho demandas más en su contra, entre ellas dos juicios civiles indemnizatorio en el Juzgado de Letras de Mulchén por indemnización de perjuicios de 102 y 50 millones de pesos, tres juicios de tutela laboral por indemnizaciones de 31, 20 y 10 millones de pesos, un juicio laboral por indemnización de enfermedad profesional por 55 millones de pesos, entre otros.

MUNICIPIO DE MULCHÉN

Diario La Tribuna se contactó con la municipalidad de Mulchén, desde donde se indicó que, por tratarse de un caso judicial en proceso, no se referirán al tema.