Comerciante de la Vega Techada se sienten “perjudicados” con nuevo Plan de Reordenamiento Vial

Como perjudicial para el sector de la Vega Techada de Los Ángeles catalogó uno de los dirigentes de este sector el Plan de Reordenamiento vial implementado en la comuna, esto principalmente debido a la mayor congestión vehicular que se presenta en las calles del centro, lo que impediría la llegada de clientes a este punto, y beneficiando a lugares con estacionamientos propio, según se indicó.

El presidente de los comerciantes y microempresarios de la Vega de Los Ángeles –Comivela- y la Sociedad de Trabajadores Independientes de la Vega de Los Ángeles –Sotrainvela- Pedro Valdés, se refirió a este tema, donde comentó que “estamos súper desilusionados con el Departamento de Tránsito municipal, porque primero esta participación ciudadana no se ha sentido, no nos han tomado el parecer, no nos han preguntado, y eso que nosotros tenemos una comunicación fluida con la municipalidad para lograr beneficios para nuestra gente desde el año pasado, entonces no comprendemos porqué en una decisión tan importante para la comuna que es calle Villagrán no nos preguntaron y no lo consultaron o nos preguntarnos siquiera que les parece”, expresó.

Junto con ello agregó que “nos sentimos perjudicado el sector de la Vega con esta vía exclusiva solo por Villagrán, porque al final la gente va a evitar venir para acá, porque tienes que demorarte 15 minutos desde la avenida Ricardo Vicuña hasta calle Tucapel, 20 minutos en la hora peak, porque eso está pasando en este momento, entonces nos sentimos perjudicados. Entonces a quien están priorizando: a los supermercados que tiene estacionamiento, al mall que tiene estacionamientos, en el centro de Los Ángeles hay estacionamiento por todos lados, pero aquí en la Vega no hay estacionamiento, esperamos el estacionamiento subterráneo que nos ofrecieron en la última elecciones que iba a hacer y que este año, y no ha pasado nada, entonces creemos que en estas medidas no somos escuchados”, enfatizó.

Valdés además comentó que “en la costanera nos encontramos hace poco, desde calle Villagrán y desde el Súper Pollo hasta calle Uruguay, personal colocando estos famosos conos plásticos, y la gente estaba súper molesta, ya querían salir a la calle a protestar porque es perjudicial, porque si ellos hacen la planificación en la oficina, es lamentable, porque no conocen el sector, y ahí no está la participación ciudadana. Qué bueno que revirtieron eso, agradecemos que se haya revertido, que nos hayan escuchado, y todo lo que nosotros planteamos porque ayer en la tarde ya sacaron los conos amarillos, y que era verdad que no correspondía al lugar”, apuntó.

VISIÓN DEL MUNICIPIO

Diario La Tribuna abordó esta inquietud de la comunidad de la Vega Techada con la municipalidad de Los Ángeles, desde donde se indicó que “a nadie le cabe duda de que la ciudad está sufriendo un importante cambio con la implementación de este plan de reordenamiento vial, que busca entre otros objetivos a largo plazo, disminuir los tiempos de desplazamiento producto de la congestión vehicular en determinados puntos y horarios”.

A lo anterior enfatizaron en que “queremos regular el uso del espacio público, de nuestras calles, en el caso particular de la Vega, hemos identificado con mayor precisión el espacio para la locomoción colectiva, como preferente. Esta no es una medida aislada, ya que se suma a otras, como la restricción del acceso de camiones a la zona céntrica de la comuna, el cambio del sentido de las calles en algunos sectores poblacionales, aumento en el número de reductores de velocidad, más semáforos, y también nos encontramos en la última fase de lo que será la Unión Operativa de Control de Tránsito.

En relación al sector de la Vega, se dio a conocer que “continuamos avanzando en la remodelación de avenida Costanera, que se encuentra en etapa de diseño, y que entregará mejores niveles de conectividad a este sector. Este y otros proyectos, como el mejoramiento de avenida Ercilla, Circunvalación Norte, extensión de avenida Ricardo Vicuña en ambos sentidos, son parte de un ambicioso plan de reordenamiento para nuestra comuna, entendemos que son procesos nuevos, pero que en definitiva apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Los Ángeles y que si no se concretan agravará la congestión vehicular en nuestra comuna”.