Radioaficionados: la última línea de las comunicaciones ante situaciones de emergencias en Biobío

Las comunicaciones son una pieza clave y fundamental en casos de emergencia para la entrega de información relevante, más aún en situaciones en donde dejan de operar elementos como teléfonos celulares o computadores al existir cortes de suministro eléctrico, por lo que los clubes de radioaficionados se transforman en una agrupación importante en casos como los que vivió el país el año 2010 para el terremoto, cuando las comunicaciones en general dejaron de funcionar.

El presidente de radio Club del Biobío, Mauricio Vásquez, se refirió a su labor en este tipo de situaciones. Junto con indicar que como institución llevan más de diez años y con cuarenta personas que integran sus actividades, relató su desconocida labor en situaciones de emergencia real, y en donde los radioaficionados pueden cumplir una función única, cuando la señal telefónica y redes sociales se apagan.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN

En particular indicó que “nuestra labor está principalmente enfocada hacia el aseguramiento de las comunicaciones. Históricamente los radioaficionados son la institución que más rápido reacciona ante una emergencia, dado que nosotros mantenemos siempre nuestras instalaciones respaldadas con energía o con los medios suficientes, y la gente está capacitada para resolver cualquier problema, entonces en ese contexto nosotros somos los que podemos reaccionar más rápidamente o –derechamente- no perder la comunicación”, precisó.

En esa misma línea agregó “en una segunda instancia nuestra labor también está en ayudar a las instituciones que pudieran necesitar de las comunicaciones, y aquellas que pudieran necesitar que les reparen o les apoyen en la reparación de algunos equipos en el caso de emergencia, no es solamente para nosotros la ayuda, sino que es también para la comunidad en general”.

IMPORTANCIA DE LA OPORTUNA ENTREGA DE INFORMACIÓN

El presidente del radioclub del Biobío, en el marco de su participación en el simulacro de erupción volcánica en la comuna de Antuco, nos entregó detalles en donde la información debe ser entregada al Centro de Alerta Temprana -CAT- Biobío, imitando una situación de emergencia real: “en este caso cuando Onemi nos cita, nuestro objetivo como radioclub o como instituciones es llegar con los comunicados desde el puesto de mando, en este caso en Antuco, hacia el centro de alerta temprana ubicado Concepción, y para eso hay un puesto de mando de radioaficionados acá en la zona, y esa información se despacha vía repetidores a la gente que está en Concepción recepcionándola, que está presente en el CAT Biobío”.

Mauricio Vásquez además enfatizó en la relevancia de entregar la información correcta en un momento de emergencia, y así conocer la magnitud de un hecho de este tipo: “La importancia es que en la medida que la comunicación o la información sea obtenida lo más rápido posible, logramos entregar tranquilidad a la comunidad, y eso hace que no sobrerreaccione, o que reaccione solamente con la justa necesidad, o sea, nosotros si logramos recabar la información podemos saber la envergadura de la emergencia y eso hace tomar las medidas correctas”.

APOYO A COMUNIDADES RURALES SIN CONEXIÓN

Walter Martínez Salazar, encargado de red y miembro del directorio de radioclub del Biobío, relató parte del trabajo que realizan con diversas juntas de vecinos de sectores rurales de la provincia en donde a través de diversos proyectos han logrado establecer comunicaciones en lugares donde no cuentan con señal telefónica: “nuestro rol social también consiste en retribuir a la comunidad todo lo que ellos nos entregan. Dentro de uno de los aportes que nosotros hacemos como club es el asesoramiento de proyectos de seguridad para las juntas de vecinos rurales, ya estamos presentes en cuatro comunas de la provincia, que no es menor, y en el fondo se ayuda a la comunidad de forma directa donde no hay comunicación vía teléfono, no hay conexión con Carabineros, Investigaciones, de hecho en comunidades no tienen y les cuesta mantener comunicación entre ellos, y nosotros hemos logrado ese vínculo, que la gente se vuelva a reencontrar, que se vuelva a organizar, y dentro de las cosas que se ha prevenido con esto el tema de los abigeatos, el robo de madera también, y un montón de cosas más, y ahí ve la comunidad de qué manera aplican el tema del desarrollo de su proyecto”.

A lo anterior detalló el funcionamiento de este tipo de planes de conectividad, donde comentó que “son equipos de comunicaciones, tanto radio portátiles, como equipo denominado equipos base, con instalaciones de antenas, y se coloca un equipo base más las radios portátiles que están distribuidas entre varios vecinos, y una o dos veces al día se van reportando, o están todo el día conversando, incluso les sirve para mantener comunicación entre ellos, pero generalmente una vez al día se están reportando de los distintos sectores que componen esa comunidad, y se están reportando hacia un operador que estaría en su estación base, y el que tiene el vínculo con Carabineros, con SAMU y con Bomberos”.