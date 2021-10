Carreras clandestinas: Dirigentes se alinean en solicitar espacio para esta práctica

Dirigentes vecinales del sector nororiente de Los Ángeles se alinearon y se abrieron a la posibilidad de solicitar un espacio para que conductores puedan realizar de manera regulada en la comuna los denominados “piques cortos”, esto debido al constante problema que afecta a los vecinos cada fin de semana, cuando cientos de conductores realizan carreras clandestinas, principalmente en la intersección de avenidas Sor Vicenta y Las Industrias.

TEMOR DE LOS VECINOS POR ESTAS ACTIVIDADES

El presidente del condominio Los Castaños, de la Hacienda Las Cruces, Gonzalo Diéguez, precisó que las carreras clandestinas es un problema recurrente, donde “jóvenes se estacionan en avenida Las Industrias con Sor Vicenta, donde hacen sus acrobacias en auto con el temor de los vecinos, primero que nada por el ruido que meten, donde se asustan debido a que estamos en un tiempo bastante delicado en cuanto a bulla”, precisó.

En esa misma línea, relató que “de repente explosionan los motores, se sienten como balazos, y el otro tema es que cuando se estacionan en la orilla, ellos paran la carretera, paran el camino, entonces siempre nuestros vecinos se ven afectados y no pueden cruzar, y con el temor, digamos, de que pase algo”.

Junto con ello, el dirigente vecinal profundizó en que este tipo de actividades también son acompañadas por hechos como el consumo de sustancias ilícitas: “se ve harta ingesta de alcohol y droga cuando uno pasa por ahí, eso es lo habitual; nosotros pasamos bastantes veces por ahí y lo vemos periódicamente. El riesgo también es que se pasen a llevar, se choquen o atropellen a alguien, y no es menor, ya que andan bastantes jóvenes, y ellos no tienen el sentido de responsabilidad, por lo que esa es la preocupación también de los vecinos”.

Dieguez indicó que, a pesar de los llamados a personal policial y su pronta llegada para dispersar a los conductores, muchos de ellos no respetan a la autoridad: “Se ha hablado en varias reuniones, y cuando hay ruido, uno llama al plan cuadrante, llegan en su momento, pero no más que eso, o sea, llegan a disuadir para que la gente se vaya, pero los muchachos que andan ahí no toman en cuenta la autoridad”.

Frente a esta situación, el presidente de condominio Los Castaños comentó que una alternativa para enfrentar este fenómeno sería la implementación de un espacio para este tipo de actividades: “Yo creo, de frentón, al ver cómo está nuestra comunidad, que los muchachos deben tener un espacio para que ellos hagan sus desafíos porque no sacamos nada con poner a carabineros sacando partes, pues tienen harta adrenalina y quieren soltarla, entonces yo creo que la comunidad angelina tiene que darles un espacio, yo creo que esa la solución; el resto serían puros parches”.

HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA CARRERAS: UNA POSIBLE ALTERNATIVA

Por su parte, el presidente de la junta de vecinos Parque Sor Vicenta 1 y 2, Humberto Pino, catalogó la situación como “molesta” debido al horario en que se desarrollan estas actividades. Puntualizó que “en lo habitual se realizan de noche, cuando uno duerme y también la familia completa, entonces es muy molesto esto de andar acelerando, y es una problemática tremenda. Ahora también existe la posibilidad de la incertidumbre de que, en algún momento dado, ellos pasen de lleno a una casa y se encuentre una familia afectada porque uno de los automóviles pasó de largo”.

Junto con lo anterior, el dirigente vecinal profundizó en las rutas que, hasta hace poco, los conductores utilizaban por calles y pasajes de este punto de la comuna: “Sin ir más lejos, muchas veces tenían un circuito que consistía en la avenida las Industrias, entraban por la calle cercana a Kauffman, llegaban a Trinidad, luego a Luxemburgo, y de ahí se iban por Monte Perdido, por la calle que está en medio de los departamentos, y eso era un tema recurrente, pero gracias a Dios se han puesto varios reductores de velocidad que les ha impedido esta práctica”.

En relación a esta situación, Humberto Pino también se sumó a la posibilidad de crear un espacio para esta actividad, y así disminuir la afectación a la comunidad: “Quizás existe esta necesidad para este tipo de gente de hacer esto, y a lo mejor se podría crear algo para que ellos hagan estas competencias y, a la vez, poder tener algún tipo de regulación, ya que estos jóvenes se podría dar vuelta en un auto y no tienen ninguna medida de seguridad, y podrían morir o sufrir algún daño irreparable, entonces es buscar alguna alternativa para que ellos vayan a esos lugares donde tengan algún tipo de control, esto siendo muy objetivo y poniéndome en lugar de ellos, pero esta problemática de los vecinos que vivimos esto es tremendo”, sentenció.