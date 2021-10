Inauguran sala interdisciplinaria de rehabilitación en Centro de Adulto Mayor

Una práctica sala de Interdisciplinaria de Rehabilitación Integral es la que inauguró durante este viernes el Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad de Los Ángeles.

En la actividad, donde también se hicieron presentes el alcalde Esteban Krause y concejales, se destacó la importancia de este tipo de instalaciones que vienen en directo beneficio de los usuarios del centro.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause afirmó que fue todo un proceso donde se escuchó la preocupación de los adultos mayores.

A su vez, destacó el rol interdisciplinario que tendrá el lugar, asegurando que “no se puede atender nuestros usuarios desde sólo una perspectiva, tenemos la parte física, emocional. Son temas que en el ser humano son integrales y

aquí lo podemos abordar para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

Una de las beneficiadas, Liliana Jara, manifestó que “llegué gracias a un familiar y me atendieron muy bien. La primera vez me ayudaron hasta a sacarme las zapatillas. Terminé las sesiones y me voy muy agradecida”.

La nueva instalación llega a aportar a las numerosas iniciativas y ayudas realizadas por la oficina municipal, que ya comenzó con las actividades presenciales, aunque como siempre, cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios.

La sala de Multidisciplinaria de Rehabilitación Integral cuenta con 32 metros cuadrados, y el objetivo es que cumpla labores de tratamientos kinésicos, atenciones de salud mental, apoyo social entre redes, atenciones de podología

pie sano y diabético, toma de signos vitales, curaciones y colocación de inyecciones intramusculares.