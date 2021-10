Medio centenar de funcionarios de salud ha sido desvinculado en la provincia de Biobío

La semana pasada el Colegio de Enfermeras de Chile salió a rechazar que los 18.000 funcionarios de la salud, contratados el año pasado para prestar apoyo ante el combate del Covid-19, fueron desvinculados el jueves (30 de septiembre) debido al término del Estado de Excepción Constitucional.

En la región del Bío Bío y según datos de gremios, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats, las desvinculaciones llegan al 10% del personal, unas 500 personas, aunque aclaran que la cifra es una estimación.

En Los Ángeles, fue la presidenta de la Asociación de Enfermeras(os) del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Karina Greene, quien comentó que, “el complejo en sí aún está trabajando en los datos, ya que nosotros teníamos un aproximado de 360 funcionarios a contrato honorario, no solo de enfermeras sino que en general eso vino de parte del Ministerio la indicación de rebajar este personal y acá lo que se hizo es comenzar a trabajar con cada centro de costo y los supervisores y el personal para ver cuáles son los recursos que se iba a dejar”

Greene agregó “hasta el momento van 40 contratos menos, pero acá no están los lineamientos claros, ya que no sabemos qué vamos hacer con las camas críticas que se abrieron, es decir, nos dicen que corten honorarios, pero no nos piden rebajar las camas críticas, acá hay una brecha que hay que seguir cubriendo y ellos no están dando las herramientas para cubrir estas camas”.

En la misma línea, el presidente del Colegio Médico, Luis Medina, señaló que “si bien es una situación comprensible en base al comportamiento de la pandemia y disminución de la presión asistencial por la contingencia Covid, es importante destacar que este esfuerzo que el país realizó pudiera ser mantenido para paliar el déficit crónico que hay en el personal de Salud en el área blanca médica y esto a su vez sumado a toda la problemática y está dejando la pandemia, como por ejemplo, la resolución de lista de espera quirúrgica, la resolución de pacientes en el área médica y oncológica en la atención secundaria”.

Medina sostuvo que “obviamente la atención de morbilidad y de pacientes crónicos que también fueron rechazadas, por esto veríamos como una muy buena medida mantener el esfuerzo económico de estos contratos y reconvertir eventualmente estos cargos y poder resolver las problemáticas”.

Al consultar al Servicio de Salud Biobío, el director Fernando Vergara explicó que “la gestión de los Servicios de Salud es dinámica respecto a la pandemia, si bien ha terminado el Estado de Excepción, pero no así la Alerta Sanitaria, hay que observar cómo se comporta la demanda. En este momento existen 109 casos activos en la provincia versus los más de 1.000 casos que había meses atrás”.

“Por lo tanto, los recursos se han adecuado al desarrollo de la pandemia; las estrategias que habíamos diseñado de reforzamiento de la estructura hospitalaria y también de atención primaria, necesariamente, se tienen que ir ajustando a la evolución de la pandemia”, sostuvo el directivo.

Además, Vergara dijo que “en los momentos más críticos tuvimos 49 camas UCI habilitadas y hoy tenemos 32, que es lo que la Red de Salud necesita. Cuando teníamos una alta cifra de contagios necesitábamos una gran cantidad de personas para dar respuesta a las distintas estrategias que implementamos como la complejización de camas, el acercamiento de fármacos, la hospitalización domiciliaria o la atención remota”.

Según datos entregados por el jefe del Servicio “al 30 de septiembre se han desvinculado 49 funcionarios de los 711 contratados a honorarios a nivel de Red, producto de los requerimientos de la pandemia. De este total, 40 son del Complejo Asistencial de Los Ángeles”.

Por último, el director fue enfático en indicar que “evidentemente, que si esta situación se vuelve a complicar, vamos a volver a reforzar y reactivar todas aquellas iniciativas que sean necesarias”.