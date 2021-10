Comandos presidenciales del distrito 21 analizaron resultados de última encuesta Cadem

Con cautela tomaron los comandos presidenciables del distrito 21 los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de septiembre, donde se informó que José Antonio Kast irrumpió en el segundo lugar de las preferencias con un 15% (8 puntos más que el 30 de julio), desplazando al candidato de Vamos por Chile Sebastián Sichel a la tercera ubicación con un 12%, y completando un retroceso de 12 puntos, empatando con la candidata de la DC y actual senadora, Yasna Provoste. En tanto, Gabriel Boric se mantiene en el primer lugar con un 22%.

“ESTAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS”

El militante de Revolución Democrática y encargado de comunicaciones de Apruebo Dignidad en el distrito 21 Ignacio Sanhueza, se refirió a esta nueva consolidación de Gabriel Boric en esta encuesta. “Nosotros las encuestas las miramos, pero con bastante cuidado. Desde la elección de Beatriz Sánchez que nos queda claro que las encuestas dicen bastante poco con respecto al interés nacional, pero si creemos que lo podemos tomar como una muestra de que estamos haciendo bien las cosas, pero no nos desvelamos a ver las encuestas, ya que todos los días estamos haciendo el trabajo para poder consolidarlo al momento de las elecciones”, precisó.

Junto con ello, Sanhueza se refirió de manera muy cauta a la irrupción de Kast por sobre Sichel, donde comentó que “es complicado referirse al bloque contrario. Nosotros tenemos claro que nuestros adversarios están en esa vereda, y son José Antonio Kast y Sebastián Sichel, y esa es una pelea interna de ellos, nosotros vamos a enfrentarlo y esperamos estar en segunda vuelta”, apuntó.

JOSÉ ANTONIO KAST: TENDENCIA AL ALZA

Por su parte, con bastante optimismo recibieron la segunda ubicación de José Antonio Kast los integrantes de su comando en la zona. Diario La Tribuna conversó con la concejala de Los Ángeles Oriana Offermann Perelló, quien comentó que “desde el comando y todos los adherentes de José Antonio Kast estamos muy felices con este resultado, pero siempre manteniendo la humildad. José Antonio Kast siempre ha sido desfavorecido en las encuestas, siempre los resultados en las votaciones han sido mucho mejores de lo que las encuestas decían, entonces nuestro candidato siempre habla de que no le cree mucho a las encuestas, por lo tanto tenemos que mantener la humildad y saber que las encuestas no siempre reflejan la realidad”, precisó.

A lo anterior, Offermann puntualizó que “hay una tendencia al alza del candidato del partido republicano que nos tiene a todos muy felices faltando 48 días para la elección, y en lo personal lo que me interesa más que ir subiendo con respecto al candidato Sebastián Sichel son los porcentajes que muestra la encuesta de la gente que quiere votar nulo o blanco, que no sabe por quién votar que son alrededor de un 20%, un gran porcentaje dice que no votará, entonces si sumamos los porcentajes de lo que quieren votar nulo o blanco, de los que no saben por quién votar, o quienes definitivamente se quieren abstener de votar, estamos hablando de un 40% de los encuestados, y que es más o menos lo que se ve en las últimas elecciones de los últimos años”, enfatizó.

A lo anterior la concejala de Los Ángeles agregó que “entonces justamente nuestro candidato se quiere enfocar en esas personas, más que robarle el electorado a los otros candidatos, es poder llegar al corazón de esa mitad de Chile que se siente defraudada, decepcionada, que ve que los políticos por décadas no llegaban con soluciones a sus problemas”, puntualizó.

COMANDO DE SICHEL: “NO ES UNA BUENA NOTICIA”

Quienes también realizaron un análisis de estos resultados son los miembros del comando de Sebastián Sichel en la zona. Jorge Guzmán, uno de los encargados de la candidatura expresó que “la verdad es que no es una buena noticia, cuando en una encuesta uno cae, nunca va a ser una buena noticia, ahora también lo tomamos como son las encuestas, la mayoría de los políticos no le dan valor a las encuestas, y si hacemos un recuerdo ante las primarias a una semana todas las encuestas daban por ganador a Daniel Jadue y Joaquín Lavín, y en definitiva eso nunca fue y estuvo muy lejos de las proyecciones, así que hay que tomarlo con los cuidados del caso, y efectivamente no es bueno estar cayendo en las preferencias”, comentó.

En esa misma línea, Guzmán puntualizó que “tenemos claro de que esto es por un efecto de que el candidato ha tenido una postura muy clara y transparente respecto de lo que significa para el tema del retiro del 10%, ya que es una mala política pública y él lo ha dicho desde el primer día, y yo creo que no haber dicho de una vez que él podía sacarlo como tenemos el derecho todos los chilenos, principalmente por el temor a que los fondos sean expropiados, entonces yo creo que en ese sentido es parte importante del resultado de esta encuesta”.