Nuevo Estudio de Impacto Ambiental exigirá municipio por proyecto de Central Rucalhue

La actual situación de sequía que afecta a la región del Biobío hace inviable la construcción de una Central Hidroeléctrica en Quilaco, expresó el alcalde Pablo Urrutia, al citar los resultados de la Primera Consulta Ciudadana realizada el fin de semana último.

A la pregunta ¿Está Ud. de acuerdo con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue? Un total de 448 votos fueron contabilizados en rechazo al proyecto mientras que otros 48 a favor.

La consulta ciudadana se desarrolló el sábado último, en instalaciones del Liceo Bicentenario “Valle del Sol”, en proceso que fue respaldado por el alcalde y los concejales.

“El pueblo habló. La gente dijo que no quiere la represa en Quilaco. Tuvimos 497 personas que votaron más los votos simbólicos de los niños y niñas” expresó el edil, al agregar que luego de recurrir a la justicia, a través de la presentación de un Recurso de Protección, seguirán con otras instancias de apelación.

La autoridad comunal agregó que continuarán con las acciones tendientes a evitar el avance del proyecto en la comuna cordillerana dado el impacto ambiental y ecológico, y por las pérdidas económicas que provocaría un proyecto de intervención de tales características. “Vivimos un hecho histórico para la comuna y sus habitantes, porque esta consulta nos permite conocer la opinión de nuestros vecinos en la toma de futuras decisiones, respecto a las centrales hidroeléctricas, y que es un tema preocupante, que debiera ser de interés para los gobernantes, y para el poder legislativo de nuestro país”.

ESCASEZ HÍDRICA

El alcalde Pablo Urrutia agregó que un proyecto hidroeléctrico de tales características no se condice con la realidad de la comuna particularmente en la zona donde se proyecta construir, “entonces es un poco ilógico que ande un camión repartiendo agua para tener agua para tomar y que se esté proyectando una represa de esas características, levantando un muro con más de 20 metros de altura para atajar las aguas del río Biobío y construir una represa mientras estamos repartiendo agua en bidones para la gente”.

Agregó que tras recurrir a la justicia con la presentación de un Recurso de protección se considera -en una segunda etapa- solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, “la realidad hídrica ha cambiado. Hoy día estamos con Emergencia por la situación de sequía”.

En otro orden mencionó que en Quilaco “ha crecido el consumo eléctrico y las empresas no hacen tarifas preferenciales. Eso no se ha dado” acotando que realizarán requerimientos a otras empresas que operan en la zona, “en una de las comunas más pobres de Chile”. En paralelo manifestó que en la práctica ni siquiera pueden optar a recursos para la construcción de un parque o a la compra de un terreno para la edificación de una población, “tenemos un tremendo castigo para construir un parque en la comuna porque no se justifica por la cantidad de habitantes, lo que impide gestionar recursos. Lo mismo para la compra de un terreno para una población”.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

A través de un comunicado, la empresa, que impulsa la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue señaló que “independiente del resultado de la consulta, nosotros estamos enfocados en trabajar y cumplir con todas las medidas socio-ambientales que la autoridad nos exige. Sin embargo, la baja participación (solo votó un 10% del padrón electoral) da señales de que es un grupo minoritario el que no está de acuerdo con la realización de proyectos de inversión en la comuna, sin importar si aportan a la economía local o si ayudan a la descarbonización de nuestra matriz energética”.