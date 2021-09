Madre asegura que video es crucial en juicio contra conductor que impactó y dio muerte a su hija motorista

A la espera del inicio del juicio oral se encuentra la madre de Yulitza Cid, la joven motociclista de 19 años que falleció en un accidente de tránsito ocurrido el 5 de febrero del 2020 en avenida Las Industrias, frente a la escuela Santa Pilar en Los Ángeles, donde criticó las bajas sanciones a las que se enfrenta el presunto responsable del accidente que desencadenó en la muerte de su hija, y donde solicitó que su licencia sea suspendida de por vida. Junto con ello confirmó que un registro audiovisual sería una pieza fundamental de evidencia en este trágico hecho en el sector norte de la comuna.

En este caso Sandra Vásquez, en conversación con diario La Tribuna, indicó que el juicio se aplazó hasta el próximo 20 de octubre, y relató lo difícil que ha sido para ella enfrentar la muerte de su hija “en estos momentos estoy con sicólogos, con psiquiatras, estoy mal, he tratado de quitarme la vida dos veces porque perder un hijo es fuerte”.

La madre de Yulitza Cid además expresó sus críticas sobre las penas que enfrentaría el conductor del vehículo, las cuales a juicio de la madre son demasiado bajas: “es una pena tan baja, tan baja, o sea cuasi delito de homicidio tiene una pena que, en el caso de quitarle la licencia, se la van a quitar por dos años, entonces de qué estamos hablando. Yo perdí a mi hija y estoy sin ella, y ahora estoy sola, a mí me destruyó por completo esto, estoy sin nadie, mi hija era el motor de mi vida, e imagínese para estas fechas. Esta persona debe haberlo pasado con su familia y sus hijos, y yo me quedé sola, el tribunal ni por eso no han hecho nada, y encuentro que las penas son tan bajas donde cualquiera puede matar a alguien y le sale por cuasi delito de homicidio, entonces eso es fuerte”, expresó.

VIDEO DE ACCIDENTE

Sandra Vásquez confirmó que existen los registros audiovisuales que tomaron los detalles de este fatal accidente en avenida Las Industrias, y que corresponderían a una empresa del sector que contaba con cámaras de seguridad, las cuales apuntaban de manera directa hacia el lugar en donde se generó la colisión.

En este caso, la madre acusó que, a pesar de sus intentos por conocer los detalles de las imágenes y así saber con exactitud qué fue lo que pasó, hasta el momento no ha podido acceder a este registro: “anda el video de mi hija del accidente, en donde lo he pedido muchas veces a fiscalía para que lo tengan, y me dicen que no está, entonces ¿cómo se puede desaparecer la evidencia, o uno como familia tiene que andar buscando la evidencia para entregárselo a Carabineros o a la fiscalía?”.

Al profundizar en los detalles que presentaría este video, Sandra comentó que “este es un video de las cámaras de la CCU, las cuales justo ese día las cámaras estaban apuntando hacia la calle cuando fue el accidente de mi hija. Yo fui a la SIAT y pregunté por el video, y me dijeron que el video sí estaba, y que se veía clarito el accidente de mi hija, pero cuando fue el día de la audiencia la vez anterior, yo pregunté y pedí el video, pero me dijeron que no tenían idea del video, entonces yo me pregunto ¿Qué pasa con la justicia, que pasa con esta evidencia? ¿Cómo la fiscalía y los abogados no van a saber de esta prueba tan importante como es un video?”.

En esa misma línea la madre de Yulitza enfatizó que ha solicitado de manera reiterada poder acceder al registro de este video, y a pesar del tiempo que ha pasado y de los reiterados intentos, aún no ha recibido una respuesta a esta solicitud, por lo que indicó que “lo último que me dijeron es que el video no me lo pueden pasar a mí, porque lo tiene que pedir la fiscalía, y dicen –yo no estoy segura – que el video sí está en la fiscalía, pero yo como la mamá lo pedí para que lo muestren ya que lo quiero ver, pero aún no tengo respuesta, y el accidente de la Yulita ya van a pasar dos años que se cumplen en febrero, entonces se supone que se debería presentar en el juicio ya que es la evidencia más importante que tenemos nosotros en este momento”, enfatizó.

EL LLAMADO DE UNA MADRE

Por último, Sandra Vásquez hizo un llamado a endurecer las sanciones frente a estos accidentes con víctimas fatales, donde comentó que “le pido a la justicia mano dura, porque uno como mamá que pierde un hijo por la culpa de un conductor imprudente, y que la justicia aún no haga nada, eso es una burla, lo único que pido que ojalá la jueza que le toque este caso le ponga mano dura, y que no solamente le quite la licencia por dos años, sino que se la quite de por vida, porque es una imprudencia lo que él hizo, en girar en un lugar donde no tenía que hacerlo”, finalizó.