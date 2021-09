Buscan promover el “turismo de experiencias” post pandemia en la región de Biobío

Es un hecho que la pandemia le propinó un golpe tremendo al turismo global, desatando la peor crisis que haya sufrido el sector desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este complejo periodo marcó también una oportunidad de reinvención y reformulación de la oferta en los cinco continentes, proceso del que los emprendedores de Chile y la Región del Biobío no han estado ausentes.

Uno de los pilares de este cambio de enfoque ha sido el denominado “turismo de experiencias”, donde más que el lugar o la infraestructura, el foco está puesto en la vivencia y emociones del turista. Sobre este tema conversaron tres emprendedores del programa de Embajadores Turísticos de la Universidad San Sebastián, iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional del Biobío emprendedores de las tres provincias de Biobío.

En representación de la provincia del Biobío, Leticia Zapata, directora general de Rincón Natural Sustentable “Brotes Nativos”, habló de su emprendimiento, marcado por un fuerte componente conservacionista y de protección a los recursos naturales. “Nuestra granja agroecológica se ubica en el camino Los Ángeles-Alto BioBio, a la altura del km. 25.5, y posee especies nativas y medicinales asilvestradas y domesticadas bajo un enfoque de producción agroecológica. Nuestro desafío es que toda persona que desee vivir saludablemente piense en nuestros productos y servicios desarrollados bajo el enfoque sustentable y armónico con el entorno; esto ha sido muy valorado por extranjeros que desde el año 2007, vienen a conocer las bondades que ofrece Brotes Nativos en su Rincón Natural Sustentable y llevar nuestros productos a distintos rincones del mundo”, comentó.

A su juicio, es clave complementar la necesidad de muchas personas de buscar modificar algo de sus vidas, para superar la ansiedad y los problemas de salud mental. El turismo de experiencia ofrece una propuesta y un relato que puede ser lo que muchas personas están necesitando, en especial ahora que estamos empezando a dejar atrás la pandemia y el confinamiento”, precisa Leticia Zapata.

Francisco Flores, vicerrector de la USS, sede Concepción, quien estuvo presente en el conversatorio, valoró la diversidad de las ofertas y propuestas al alero de Embajadores Turísticos. “Hay un elemento muy importante a considerar en el diseño de toda estrategia, y es que no compiten productos, sino categorías de significado de valor. Cuando las personas no saben, no se dan el tiempo o no quieren algo, es porque no está en su radar de relevancia o prioridades”, destacó.

Por su parte, Luis Angulo, académico encargado del Programa Embajadores Turísticos, recalcó el rol estratégico de esta iniciativa financiada por el Gobierno Regional: “Desde la universidad nos hemos planteado ser agentes de cambio para canalizar las nuevas inquietudes y oportunidades de fortalecimiento del sector, a través de una oferta con altos estándares de calidad. Así como en instancias previas, hemos tenido invitados vinculados al turismo, hoy día tenemos expertos que además son parte de nuestros beneficiarios, donde lo que ellos están haciendo es tomar sus propias experiencias y tratar de encontrar un nuevo valor turístico para la Región”, señaló.