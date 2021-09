Presentan campaña para prevenir comercio ilegal de madera y daño al medio ambiente

n total de 69 empresas pymes, medianas y grandes de la industria forestal han adherido al sistema de Origen y Trazabilidad de la Madera “Buena madera, confiable desde su origen” que impulsan los gremios forestales y pymes madereras del país para reducir el robo y tráfico ilegal de madera, delito creciente en Chile y que anualmente deja pérdidas por más de 70 millones de dólares y que se ha intensificado en los últimos años.

La iniciativa fue presentada en el recinto Sofo de Temuco, oportunidad en que el presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Cristian Durán, señaló que “el sector maderero ha hecho un esfuerzo tremendo en ser responsables en la creación de valor asociado a la madera. Debemos y estamos esforzándonos aún más en promover tecnologías y manejos sustentables. El comercio ilegal no asegura el cuidado del entorno y atenta contra la sustentabilidad”.

El dirigente sostuvo que “para quienes trabajamos en la madera, sabemos que los árboles son vida; en su crecimiento fijan el carbono de la atmósfera lo que constituye una acción directa contra los gases que provocan el efecto invernadero y sus consecuencias en el cambio climático. Si lo acompañamos con un manejo sustentable de nuestros bosques y un cuidado de nuestro entorno es indudable el aporte del sector a nuestro bienestar. La buena madera es más limpia, segura y sustentable, comprar buena madera es pensar en el futuro y en nuestro entorno, es construir con calidad y dejar de financiar redes delictuales para promover el bienestar y desarrollo en armonía con la gente.”.

En su intervención, José Hidalgo, presidente nacional de la Asociación de Contratistas Forestales -Acoforag-, valoró este tipo de campañas para cortar la cadena de financiamiento de la venta ilegal de madera y de los robos y ataques que sufren cada año. “Necesitamos garantizar la seguridad para nuestros trabajadores, nosotros generamos empleos a 30 mil trabajadores, somos una fuerza laboral para el país súper importante y tenemos hasta el momento 302 atentados, pérdidas de 30 empresas y esta es una herramienta sin duda que ayuda a que cortemos el financiamiento del terrorismo y de las malas prácticas de este país.”

A su vez, el presidente de Pymemad Los Ríos, Patricio Escalona, destacó que este tipo de instancias permiten a los gremios trabajar unidos para erradicar la ilegalidad del sector. “Nosotros estamos muy motivados de estar participando de esta campaña, porque hoy la competencia es desleal frente al robo de madera, a las condiciones que tiene esta gente que no paga impuestos, que no pagan la materia prima, que trabaja de manera irregular y para nosotros es una tremenda amenaza para el futuro de nuestro rubro… Nosotros vemos a personas enriqueciéndose ilícitamente y nosotros como gremio estamos dispuestos a cooperar para contribuir a que esto no siga pasando.”

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de la Araucanía, Edison Torres, manifestó que “como colegio en la sede Araucanía y a nivel nacional queremos poner en valor el bosque. Hoy en Chile hay que relevar la madera y tiene que ser una imagen país. Los conflictos que lamentablemente ocurren hoy en nuestra región son multifactoriales, pero nosotros estamos trabajando día a día para mostrar lo que es trabajar con buena madera”.

El sistema permite conocer el origen, recorrido y destino de la madera que se extrae de un bosque y busca que los consumidores prefieran madera legal y de origen conocido, ya sean troncos o madera procesada para su venta en retail, abastecimiento de plantas industriales, obras de construcción, consumo hogareño o reparaciones y mejoramientos de vivienda.