Parisi asegura no ser notificado por millonaria deuda de pensión alimenticia

De acuerdo a un reportaje que será emitido por T13, sobre Parisi pesa una orden de arraigo, permitiendo al Departamento de Extranjería y Policía Internacional a proceder con su detención y ponerlo a disposición de un tribunal al entrar a Chile.

“No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados”, informó el abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG).

En la declaración, señaló que “esto lo vivimos el 2013 y después de 4 años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada y nunca les faltará”.

En cuanto a la orden de arraigo, el abogado de Parisi, Mauricio Pavel Galaz informó a CNN Chile que el candidato efectivamente tiene una medida decretada en agosto de 2020, pero que no ha sido notificado ya que se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2020.

“Es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos, y el arraigo lo que busca es que la persona no salga del país, entonces es inoficioso que le decrete una orden a una persona que ya está fuera del país y he escuchado en el avance del reportaje (de T13) que el arraigo era para tomarlo detenido de inmediato, pero es falso, porque no es una orden de detención”, sostuvo el abogado.