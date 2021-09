El escenario actual de artistas locales tras el duro impacto de la pandemia

Un complejo panorama han vivido los artistas chilenos con la llegada del Covid-19. Las exposiciones virtuales, sitios web, videoconferencias y las redes sociales se transformaron en herramientas fundamentales para visibilizar sus trabajos.

Algunos optaron por reflexionar, buscar opciones digitales o incluso reinventarse.

Para el pintor Fabián Navarro fue un tiempo de reflexión parecido a “una película de ciencia ficción. Al mismo tiempo uno se da cuenta de todas las cosas que faltan. Si nos ponemos a pensar, antes de la pandemia no había mucho movimiento con el arte porque no hay suficientes galerías ni espacios, el único lugar que es más accesible es el mall, porque lamentablemente no recibimos mucha ayuda. Los Ángeles debería tener más galerías para mostrar más arte y no solo pintura”.

Agregó que “por mi parte he tratado de integrar a otros artistas, yo soy gestor cultural entonces intento que se muestre el trabajo de otros, no solo en Chile sino también en otros países. El periodo más crítico de la pandemia fue no poder mostrar las obras presenciales dentro de la provincia, pero por otro lado todo lo que pasaba a nuestro alrededor lo podíamos plasmar en una obra”.

EXPOSICIONES VIRTUALES

En la misma línea, la fotógrafa Yasna Salcedo, expresó que “en mi caso yo ya estaba trabajando de forma digital aparte del trabajo presencial. Cuando ya se vino la pandemia lo presencial quedó en cero porque cerró todo y yo seguí con mi trabajo de forma virtual al igual que muchas otras organizaciones. Un ejemplo es la Universidad de Concepción, en la cual durante el año pasado, todos los meses se hicieron exposiciones virtuales. La parte de la videoconferencia la tuve que aprender porque fue algo muy nuevo. Lamentablemente aún no hacemos cosas presenciales, por ejemplo, hoy en tu redes sociales sí o sí debes mostrar tu trabajo, cuando tu participas en exposiciones inmediatamente te preguntan por tus redes porque te revisan lo que tú haces y tus publicaciones. Si no tienes una página te ven por las redes, tu trabajo, técnicas y progreso. La parte artística es una carrera y si les gusta cómo vas avanzando te van a llamar”.

En relación a la valorización de los artistas, Salcedo comentó que “creo que los espacios que hay en este momento en Los Ángeles donde se muestra arte son suficientes para la producción que existe. Como gestora cultural, junto a otras organizaciones, creábamos instancias donde convocábamos a los artistas de la provincia. El primer y segundo año había cosas que mostrar, pero ya en un tercer año no había nada porque no se creaban cosas nuevas y en una sala hay que exhibir todos los meses cosas diferentes, no puedes mostrar las mismas obras. Creo que en Los Ángeles no existe la cantidad de artistas para justificar los espacios”.

AMPLIACIÓN DEL RUBRO

Para la pintora María Magdalena Videla, la pandemia “fue bien dura. No sabía qué hacer porque yo hago clases y con eso genero más dinero. También vendo pinturas pero eso acá en Los Ángeles es más lento. Se me ocurrió la idea de hacer clases online, lo cual no es lo mismo en mi rubro pero me las ingenié con algunos alumnos que ya tenían conocimiento. He vendido pinturas en el mall y hartos lugares pero en la comuna la venta no es muy amplia. Yo en general antes iba a exponer a Pucón en la Casa de la Cultura y durante el año de la pandemia participé en dos exposiciones online en Santiago. Una sobre pintores chilenos y otra solo de mujeres”.

Respecto a su rubro y trabajo actual indicó que “mi estilo en general es figurativo y uso harto la espátula a veces hago pinturas más abstractas, bodegones y paisajes. Ahora estoy realizando clases presenciales y ampliando mi rubro al diseño textil con mis obras. Además, voy a comenzar a vender pañuelos creados con diseños de mis cuadros. De esta forma decidí reinventarme y ampliar un poco mi trabajo”.