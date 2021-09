Visiones dispares genera en la comunidad proyecto de cuarto retiro de Fondos de Pensiones

Este miércoles los 13 integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja realizarán la votación del proyecto, en general, que busca el retiro por cuarta vez de un 10% de los Fondos de Pensiones, iniciativa que está en su primer trámite legislativo.

Esto en el marco, de las declaraciones por parte del Gobierno que buscan evitar esta nueva instancia. El ministro del Trabajo, Patricio Melero llamó a los parlamentarios a no seguir adelante con la iniciativa, mientras que el ministro de Economía, Lucas Palacios advirtió que “esto sería malo, malo, malo … con vista al mar de malo”.

Por lo mismo, Diario La Tribuna buscó la opinión de la comunidad frente a una nueva posibilidad de retirar ahorros de las cuentas previsionales, y de paso su punto de vista sobre otra de las propuestas que aún se mantienen vigentes: el retiro total de los montos de las AFP por parte de los afiliados.

VÍCTOR VERGARA: APOYA LA INICIATIVA

En el centro de la comuna Víctor Vergara, comerciante ambulante de Los Ángeles, se mostró a favor de un cuarto retiro de un 10% de los fondos de pensiones. “Es importante para la gente que necesita, como uno que es comerciante ambulante e igual trabajo en las empresas, y tenemos ahorrado nuestro dinero, entonces sería bueno que lo entregaran. Nos ayudaría en muchas cositas, ya que pagaría cuentas, compraría mercadería y seguiría trabajando”, precisó. Consultado por un retiro total de los fondos, se mostró a favor, dando a conocer que “estaría bueno que se entregaran esos recursos que son de uno, y que uno los tiene guardados, ya que por mi parte nos ayudaría a cancelar deudas, potenciar el negocio y todo”.

FLOR CAMPOS: EN CONTRA DE UN NUEVO RETIRO

Por su parte, Flor Campos se mostró en contra de la iniciativa. “Yo pienso que si retiran ese dinero, se van a quedar sin fondos para su pensión, por lo que no estaría de acuerdo ya que se empobrecería más la gente. Entonces no es necesario ya que esa plata va a quedar en los más ricos, porque esa plata se gasta en las grandes tiendas”. Además, rechazó una posible iniciativa de un retiro total, ya que argumentó que “no me parece, porque quedarán sin recursos para sus pensiones, entonces se va a ver aún más pobreza en Chile”.

JOSÉ SANHUEZA: UNA MEDIDA NECESARIA

José Sanhueza, en tanto, junto con apoyar esta iniciativa, enfatizó en el hecho de que para muchas familias en el país, estos recursos adicionales serían un salvavidas económico importante. En particular indicó que “yo creo que para muchas personas está bien, sobre todo para mí ya que estoy sin trabajo, y sería esencial ya que estoy en tratamiento médico, tengo mi señora enferma y está bien complicada, entonces sería ideal porque he gastado harta plata en cosas como medicamentos y la clínica, donde un solo medicamento me costó más de 43 mil pesos. Entonces para muchas personas que son como yo crónicos, esto es muy necesario”, enfatizó. Junto con ello, apoyó también un retiro total de los fondos, donde comentó que “yo creo que también sería ideal, y bueno, por lo que yo he escuchado quieren terminar con las AFP, y a mí me serviría un retiro total, en donde habría que invertir bien la plata, ya que si la tenemos en la casa se nos va a ir nomás, así que lo ideal sería invertirla en otra cosa y guardarla, ya que después no tendríamos para la vejez”, precisó.

MARÍA MERCEDES: BENEFICIOSO PARA QUIENES NECESITAN

María Mercedes, junto con demostrar su apoyo a este proyecto de ley, argumentó que “mira, para la persona que tiene necesidad, bienvenido, porque hay gente que necesita, y nosotros no podemos compararnos y ser todos iguales, unos necesitan y otros no, entonces lo encuentro regio para quienes tienen necesidad, ahora el llamado es para quienes no la tienen, y se aprovechan de estas circunstancias”. Junto con ello se mostró contraria a un retiro total, donde precisó que “no, porque después con qué vas a vivir. Yo le he preguntado a gente que ha sacado todos sus ahorros, y la respuesta que han dado es que el gobierno que venga tiene que darme, entonces esa gente no quiere hacer ningún esfuerzo, por lo tanto, Chile en vez de tener hombres y mujeres emprendedoras y lo que siempre hemos sido, pasamos a ser mantenidos, flojos e ignorantes”, enfatizó.

LUIS GARRIDO: NO ES UNA BUENA OPCIÓN

Por último, Luis Garrido se mostró en contra de un nuevo retiro de los Fondos de Pensiones de las AFP. “En cuanto al cuarto retiro está muy complicado, ya que la gente tiene que pensar que en algún minuto cuando llegue su jubilación, no va a ser bueno para ellos. Yo vivo con una jubilación que no me quejo para nada que es una pensión básica, pero igual uno tiene que hacer algo para seguir sobreviviendo, y la verdad es que no estoy de acuerdo con el cuarto retiro porque pienso que no sería una buena opción para nadie, y uno siempre tiene que buscar la opción de reinventarse, y los mismos dueños de negocio se quejan diciendo que la gente no quiere trabajar, y los bonos no van a durar toda la vida, y la gente tiene que pensar en eso”, precisó.

En relación a un retiro completo de los fondos, Garrido se inclinó favorablemente, siempre y cuando favoreciera a las personas mayores, donde indicó que “la gente mayor quiere disfrutar su dinero de alguna forma, y por ese lado estaría de acuerdo, pero siempre y cuando hubieran restricciones de edad, donde la gente más mayor sería bueno que les dieran la opción para que ellos puedan disfrutar y salir como ellos se merecen, ya que son personas que han trabajado toda su vida”, finalizó.