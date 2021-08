Mulchén: Solicitan agilizar trabajos para habilitar ingreso sur a la comuna

El alcalde de la comuna de Mulchén solicitó agilizar los trabajos en el ingreso sur de la comuna para reestablecer el tránsito por este punto debido a los reclamos de la ciudadanía y la importante congestión que se genera en el ingreso norte de la comuna, el cual incluso genera que los vehículos se estacionen en plena ruta 5 sur, y con el riesgo de accidentes.

En particular, el alcalde Jorge Rivas dio a conocer que “me preocupa inmensamente lo que ocurre en el ingreso norte de Mulchén, ya que se genera una inmensa fila de vehículos desde el peaje existente hasta la ruta 5 sur donde vienen los vehículos de norte a sur, y eso genera un peligro para la vida de las personas y en cualquier momento se va a generar un accidente de grandes proporciones y vamos a estar lamentando una situación que, si tomamos las medidas a tiempo, la podemos evitar”.

A lo anterior, el edil agregó que “me he comunicado, y esto lo he hecho por escrito, hacia el ministerio de obras públicas y hacia el inspector fiscal, con la finalidad de que tomen medidas a tiempo. Hemos recibido las quejas de la gente, tienen temor por el riesgo que en estos momentos están asumiendo, y si los trabajos no avanzan en el ingreso sur de la comuna, entonces se deben tomar las medidas adecuadas para evitar que se genere esta enorme fila que va desde el peaje hasta la ruta 5 sur”, puntualizó.

Por último el edil solicitó agilizar los trabajos en el ingreso sur de la comuna, donde comentó que “además de tratar de acelerar los trabajos que se están realizando en este ingreso, donde llevan un buen tiempo trabajando y creo que es conveniente que se tomen medidas alternativas, con la finalidad de permitir el tránsito tanto por el lado sur, como el lado norte”, finalizó.