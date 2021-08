Vanessa Hoppe: "Mi compromiso tiene que ver con la desconcentración y descentralización del poder"

Vanessa Hoppe fue la convencional constituyente del distrito 21 que obtuvo la mayor votación en las elecciones de los integrantes del cuerpo colegiado.

Sin duda que una responsabilidad mayor para la representante de las provincias de Biobío y Arauco, además de la comuna de Lota, que es parte de la Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente y a nivel nacional de los Movimientos Sociales Constituyentes, que hoy se alzan como una fuerza política relevante en la constituyente al tener una vicepresidencia en la mesa ampliada.

COMPROMISO

En conversación con el programa Conexión San Cristóbal, Vanessa Hoppe ahondó en sus principales compromisos de acción en la Convención Constituyente.

“Mi compromiso desde ya tiene que ver con la desconcentración y descentralización del poder. Y eso significa profundizar la democracia en Chile y repensar el modelo económico, por ejemplo”, señaló.

Justamente ese es uno de los puntos que se está abordando en la comisión de descentralización que integra dentro del cuerpo colegiado.

“Cuando se formen las comisiones definitivas, intentaré estar en la comisión que tenga relación con el modelo de desarrollo económico, la preservación de nuestras riquezas naturales o de nuestra Ñuke Mapu, la consagración de la naturaleza como sujeto de derechos. Esos son los temas que, en lo personal, me importan, aseguró.

“Haré lo posible – añadió – para estar allí en los temas relevantes para cambiar también el modelo de Estado por uno social de derechos”.

Profundizó en el concepto de desconcentrar el poder, explicando que “significa sacar atribuciones de este híper presidencialismo o presidencialismo exacerbado y entregar herramientas para la participación y el ejercicio directo de poder de la ciudadanía”.

Dicho proceso implica, según la representante del distrito 21, “profundizar en una democracia más representativa y participativa. Significa cuestionarse los roles de los poderes del Estado, de la forma en que se ejercen en la actualidad. A eso me refiero, a cómo se entregan mayores herramientas de ejercicio del poder a la ciudadanía, quitamos algunas atribuciones al Presidente de República, porque francamente podría ser un monarca con las facultades que tiene, en cómo redistribuimos esas atribuciones en la ciudadanía y el parlamento”.

Incluso, fue más allá y esbozó en “repensar quizás en parlamentos regionales, podríamos pensar el parlamento también para que sea unicameral que coexista con una cámara o varias cámaras que sean territoriales. Esas son algunas posibilidades que hemos visto”.

ESTADO SOCIAL DE DERECHOS

Por otro lado, también recalcó la urgencia de “cambiar el carácter del Estado. No podemos seguir con un Estado subsidiario, necesitamos un Estado que garantice derechos sociales. Eso significa estado social de derechos o de bienestar pero que se haga cargo de los derechos sociales de las personas y la protección de la naturaleza como sujeto de derechos”.

Según la convencional del distrito 21, en el cuerpo colegiado “están puestas las esperanzas de muchas personas de construir un país más justo, en construir una democracia más sólida que considere a las necesidades de las personas, de los territorios y que no solo obedezca a las necesidades del mercado. Acá hay miedo a perder el poder en las elites y de quienes detentan el poder económico”.

Sin embargo, fustigó a “los medios hegemónicos no nos están ayudando, están desprestigiando el proceso, todo lo que ha sido nuestro trabajo intenso de 12 horas por tres semanas y todos los avances desde las bases teóricas y reglamentarias, a poco más de un mes de su instalación, no lo hacen visible y solo difunden polémicas para hacer pasar a la Convención como si fuera farándula”.