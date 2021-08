Departamentos en Sor Vicenta: solicitarán antecedentes de las obras en el Concejo Municipal

Siguen las reacciones por el caso de la construcción de torres de departamentos en el sector de Sor Vicenta en Los Ángeles, proyecto que se acusa no contaría con los permisos y documentación necesaria. Esto afectó al menos a treinta familias de la villa Pinares, además de viviendas de Jardines de Luxemburgo.

“ES UNA SITUACIÓN GRAVE”

Diario La Tribuna conversó con el concejal Eduardo Velásquez quien señaló que “en primer lugar me parece una situación muy grave, toda vez que existiendo una ordenanza en materia de medioambiente, las empresas constructoras debiesen dar íntegro cumplimiento a estas materias. Por otro lado, hubo una presentación por parte de los propios vecinos a la Dirección de Obras Municipales solicitando una paralización, y ese trámite no se materializó, entonces todas estas cosas nos hacen ver que no se ha actuado con la diligencia ni con la eficiencia adecuada de parte del municipio, y quienes están hoy día pasando un mal momento son los vecinos que se están viendo afectados con la construcción de estas torres de departamentos”.

A lo anterior agregó que “yo creo que en este sentido tiene que haber una actitud enérgica por parte del alcalde y de parte de las direcciones que corresponda, tanto la dirección de Medioambiente como la de Obras, a objeto de establecer las sanciones correspondientes, y si es necesario paralizar las obras, hay que realizarlo”, enfatizó.

El concejal Velásquez relató que “si se determina a través de fiscalizaciones que hubo un incumplimiento por parte de estas empresas constructoras respecto de toda la documentación que tienen que tramitar para desarrollar su proyecto de construcción. Naturalmente que tiene que haber una actitud decidida, enérgica y sancionatoria con respecto el incumplimiento de parte de las empresas constructoras, ellas tienen perfectamente claro cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir, y si no lo cumplen es porque hay una actuación de mala fe, entonces efectivamente nosotros como concejales tenemos que perseguir estas responsabilidades y evidentemente que vamos a solicitar los antecedentes dentro del Concejo”, puntualizó.

COMUNIDAD PIDE SOLUCIÓN

Uno de los vecinos afectados en la villa Pinares, John Oviedo, comentó que son al menos treinta las familias que se vieron perjudicadas por esta habilitación de departamentos en la zona. Además, acusó que debido a esta situación perdió la privacidad en su patio debido a que los departamentos tienen la visibilidad hacia su vivienda. Enfatizó en un pronunciamiento con respecto a los hechos dados a conocer por diario La Tribuna esta semana, comentando que “primero, lo que queremos es que la municipalidad entregue una respuesta y los antecedentes a transparencia, y ya hoy día lo que queremos es que se entregue la documentación y que la municipalidad asuma que hicieron las cosas mal, y ya en ese minuto tomaremos las acciones legales correspondientes”.

Junto con lo anterior, el afectado comentó que las viviendas aledañas a las torres de departamentos tuvieron una baja en la plusvalía de los terrenos producto de esta situación, donde indicó que “hoy día, por ejemplo, si tú me vas a comprar mi propiedad con tu señora, me vas a decir que mi casa está muy bonita, pero van a salir al patio y me van a decir que no pueden vivir ahí en un lugar donde toda la gente los vea”.

Por último, John Oviedo puntualizó que “yo más que nada espero que esto se resuelva y que no se oculte la información y sea entregada, que nos digan que se equivocaron y que entregaron algo que no debería haberse hecho, porque si entregas un permiso de construcción debes tener todos los antecedentes, y el tema de la participación ciudadana que es muy importante y no se realizó en el sector, y aparece en los informes que entregaron a la municipalidad que no lo hicieron en villa Pinares, y lo hicieron en sectores como villa Francia y otras, entonces cómo vas contrario del proyecto a un sector alejado si nosotros éramos los afectados”, finalizó.