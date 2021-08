300 mil hogares aún no reciben IFE por no contar con Registros Social de Hogares

foto de contexto

Más de 300 mil hogares del país, aún no cuentan con Registro Social de Hogares, focalización necesaria para obtener el Ingreso Familiar de Emergencia. Lo anterior es el llamado que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en un nuevo proceso de inscripción de este beneficio, que hasta el momento a beneficiado a más de 650 mil familias en Biobío. La nueva ventana de inscripción será desde el 6 al 16 de este mes.

En ese sentido, la ministra Karla Rubilar, recalcó que “entre el 6 y el 16 de agosto esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Si mantenemos el 96% de cobertura que logramos durante el mes de julio aspiramos llegar a 300 mil hogares que todavía no están recibiendo nuestro IFE. Por esto junto al BUS IFE estamos con una lupa buscando a los hogares a los que no hemos podido llegar, en particular a los que están bajo el 60% de vulnerabilidad, porque queremos llegar a todas las familias”.

La ministra Rubilar, además enfatizó que “todas las personas, incluso aquella que hoy están trabajando, y aquellas que están entre el 91 y 100% del Registro Social de Hogares pueden recibir el IFE. La única razón para no recibirlo es estando en el 100% y que tengan más de 800 mil pesos líquidos por integrante del hogar en la declaración que las mismas familias realizan por la página web del IFE. Asimismo, es muy importante recalcar que para este nuevo proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”.

SEREMI EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Para el Seremi de la cartera en Biobío, Alberto Moraga “este beneficio ha significado un tremendo aporte a la economía familia, lo que significa que 650 mil hogares, cerca de 1.4 millones de personas de nuestra Región han podido sustentar sus necesidades y además, enfrentar esta dura pandemia. Queremos seguir llegando a más compatriotas, por lo que hacemos un llamado a las familias que aún no han desarrollado el trámite del Registro o bien del IFE a que lo hagan en las respectivas páginas que están habilitadas por parte del Gobierno”, explicó el Seremi.

La autoridad regional además informó que se “seguirán haciendo operativos de inscripción del IFE Universal y de actualización del Registro Social de Hogares en distintos puntos de la región, con el fin de informar aquellos que aún desconocen del beneficio”, agregó Moraga

Con el aporte correspondiente al IFE Universal de julio se vieron beneficiados cerca de 7,7 millones de hogares y más de 15,8 millones de personas, concretando así la transferencia directa más alta y masiva en la historia de Chile. Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de julio 2021 se benefició el 95,8% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanzó el 98,9% en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%).