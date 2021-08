Parlamentarios de Biobío se alinearon tras condenar atentado incendiario en Quilaco

Los parlamentarios del distrito 21 se alinearon luego de condenar los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en la comuna de Quilaco, donde once máquinas fueron incendiadas por desconocidos en el sector de Rucalhue, en donde además dejaron un panfleto alusivo a la causa mapuche y en rechazo a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la zona.

Recordemos que el atentado incendiario es el primero que se registra en la provincia de Biobío este año, y que afectó las diversas obras de pavimentación y reparación de caminos en este punto de la provincia biobense.

CRISTÓBAL URRUTICOECHEA: “ESTE ES UN PROBLEMA PAÍS”

El diputado por el distrito 21 Cristóbal Urruticoechea se refirió al atentado incendiario que afectó a once maquinarias en el sector de Rucalhue, en la comuna de Quilaco el pasado viernes en nuestra zona, donde dio a conocer que este tipo de hechos, más que un problema de una zona en particular, es un problema país.

En particular, el parlamentario comentó que “tenemos derechos políticos y ciudadanos que se nos están arrancando a tiros. Los terroristas están en las instituciones y desde allí alientan la violencia contra el que piensa diferente. Basta de querellas y condenas por parte del Estado. Yo no voy a reconocer el número de querellas, sí el número de víctimas desamparadas. Hoy ¿quién protege nuestra integridad, nuestras libertades, nuestra democracia?

A lo anterior agregó que “el terrorismo es una amenaza para Chile, los okupas han tomado calles, campos y comunidades donde el Estado ha desaparecido. Muchas veces les advertí (al Estado) de que esto, no es solo un problema en la región de La Araucanía, este es un problema país. Muchas veces insistí con proyectos de ley y de resoluciones para enfrentar al terrorismo, pero no vieron la luz porque el gobierno no lo quiso o porque la izquierda los votó en contra. Se debe exigir a todas aquellas personas que han sido cómplices de la violencia que asuman responsabilidades penales por los graves delitos que se han cometido”, precisó.

Por último, el parlamentario enfatizó que “nuevamente, como diputado de la República solo me queda exigir la militarización de aquellas zonas donde el terror se ha hecho costumbre”.

DIPUTADA JOANNA PÉREZ: “ES TREMENDAMENTE LAMENTABLE”

La diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez, en conversación con radio San Cristóbal, también se refirió a este hecho policial, donde indicó que “yo creo que es tremendamente lamentable, ese mismo día con el alcalde habíamos estado haciendo gestiones con Vialidad para iniciar caminos hacia unas comunidades que están en una reserva de Conaf, y teníamos bien avanzado el tema, pero en la noche pasó esto, entonces no tenemos garantías para pedirle a Vialidad que lleve maquinarias, si en la noche lamentablemente tenemos estos actos incendiarios”.

A lo anterior agregó que “tampoco podemos culpar a la población en general porque no sabemos quiénes son, qué causa se atribuyen como sucede en el sector de Cañete, pero por sobre eso tenemos un Estado de Derecho que tenemos que hacer valer todas las autoridades, y aquí no podemos flaquear ante el miedo ante estos hechos que se podrían categorizar de terroristas, ya que la gente comienza a tener miedo, y lo que vemos en Cañete es que la gente quiere abandonar, quieren irse, y no queremos lo mismo para Alto Biobío, Quilaco o Santa Bárbara”, precisó.

A lo anterior agregó que “sabemos que hay resistencia a algunos proyectos, pero todo se puede hacer por las vías institucionales y por el diálogo, y no es la mejor forma el generar miedos, quemas y destrozos, porque perjudica a la misma población”, indicó.

DIPUTADO IVÁN NORAMBUENA: “REPUDIAMOS TODO ACTO DE VIOLENCIA Y TERRORISMO”

Por su parte el diputado de la UDI Iván Norambuena afirmó que “repudiamos todo acto de violencia y terrorismo, que no conduce a nada, y en el caso de este atentado en Quilaco, lo único que se logra es instalar el miedo en una zona que está buscando el desarrollo y mejor bienestar para sus vecinos”, precisó.

A lo anterior, el parlamentario profundizó en la labor desarrollada en la zona, donde comentó que “fuimos parte de la gestión para lograr que se aprobara la pavimentación de este camino, y a pesar de esta situación vamos a seguir apoyando a los vecinos en su interés de avanzar con estos proyectos. Sabemos además, que aquí se pierde patrimonio de la empresa, como también fuentes laborales que tanto necesitamos en este momento”.

Por último, Norambuena enfatizó que “a las autoridades judiciales les pedimos el máximo rigor para investigar y sancionar a los culpables de este atentado.”