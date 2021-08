Nacimiento: Trabajadores forestales se manifiestan en ingreso de Planta CMPC

Foto: Visual Zoom TV

Una nueva manifestación se realiza durante la mañana de este miércoles en las afueras de la planta de CMPC Santa Fe, en la comuna de Nacimiento, por parte de trabajadores del transporte de carga, donde acusan faltas de medidas de seguridad para los funcionarios en las faenas forestales, además de una presión y obligación de parte de forestal Mininco a ir a los fundos que se encuentran en conflicto.

El presidente de la Federación de Transporte y Carguío Forestal Fabián Hernández indicó que “nosotros queremos manifestar la disconformidad que tenemos como trabajadores por el hecho de prestar servicio a forestal Mininco, y en donde hoy tenemos un problema al estar en medio del conflicto entre las comunidades y la recuperación de terrenos”.

A lo anterior agregó que “Forestal Mininco hoy en día nos obliga a ir a los fundos en conflicto, no dando ninguna seguridad para nuestro resguardo y poder volver de manera íntegra a nuestros hogares, y forestal Mininco a mostrado cero preocupación por los trabajadores afectados, dejándolos en completo abandono, donde los mismos trabajadores deben gastar dinero de su propio bolsillo para comenzar tratamientos sicológicos o médicos. Hoy en día nosotros vemos también que a las empresas de servicios que no dan cumplimientos a los programas en la zona sur o de conflicto los está sancionando con no otorgar días de programación, y eso nos preocupa ya que el hecho de no trabajar significa una merma en nuestras remuneraciones y llegamos con menos plata a nuestro hogares”, precisó.

Consultado sobre acercamientos con la empresa, el dirigente precisó que “anteriormente a esto tuvimos reuniones, pero lamentablemente Forestal Mininco nos dilató tanto que hasta el día de hoy quedamos en ascuas esperando a que nos den una respuesta concreta, y por eso en el día de hoy estamos acá manifestando nuestra disconformidad sobre el tema”, puntualizó.

Diario La Tribuna se contactó con la empresa, por lo que se espera un pronunciamiento durante esta tarde.