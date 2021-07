Un detenido por manejar vehículo clonado: Placa estaba adulterada con cinta aisladora

Pasadas las 18 horas de este martes, carabineros de la Sección Motorizada de carabineros de la primera comisaría de Los Ángeles logró detener a un sujeto de 21 años domiciliado en Los Ángeles, por el delito de receptación de un vehículo motorizado, el cual se encontraría clonado.

Personal policial realizó una fiscalización conforme a la ley de tránsito en Avenida Ricardo Vicuña, donde realizan una fiscalización a un auto marca Mazda, color gris, donde se solicitó la documentación al conductor y la del auto para poder transitar, la cual en primera instancia no presentaba problemas.

No obstante a esto, cuando personal motorizado realiza una inspección a las placas patentes, se percatan que no correspondían a las originales debido al tipo de material que utilizaban, el cual no presentaba los sellos sobre relieve del registro civil. Además, la placa patente trasera se encontraba adulterada en su último dígito con cinta adhesiva color negro.

El detenido y el vehículo fueron trasladados a la unidad policial, por lo que se realizó las consultas sobre los antecedentes del auto, ya sea el número de motor y chasis, por lo que se descubrió que mantenía encargo por robo con intimidación en la ciudad de Santiago desde enero del año 2019.

El detenido no presenta antecedentes penales, por lo que quedó a disposición del ministerio público.