Zoológico Los Ángeles agradece la acogida del público tras su reapertura

Luego de haber enfrentado durante meses una complicada situación por la pandemia, la semana antepasada el Zoológico Los Ángeles, ubicado en el kilómetro 26, camino a Cerro Colorado, logró reabrir sus puertas al público.

Diario la Tribuna conversó con César Chanampa, uno de los dueños del sitio, quien expresó que “justo antes de iniciar las vacaciones de invierno se nos autorizó, en coordinación con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud poder abrir con algunas restricciones que requiere el Plan Paso a Paso en fase tres. Hasta el día de hoy hemos podido recibir público y la gente nos acogió de manera muy cariñosa y con harto entusiasmo”.

El horario de atención del Zoológico Los Ángeles es de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas, en horario continuado. Quienes quieran visitar el lugar deben acatar las medidas básicas de seguridad, tal como, desinfección de calzado, toma de temperatura, alcohol gel en las manos, y realizar un recorrido unidireccional, es decir, transitar en un sentido para no cruzarse con otras familias.

Paralelo a la apertura, Chanampa comentó que “estamos llevando a cabo una campaña, desde hace varios meses, la cual consiste en el apadrinamiento de algunos animales que hemos seleccionado. En nuestro sitio web www.losangeleszoo.cl deben hacer click donde dice apadrine a uno de nuestros animales. Ahí aparecen distintas opciones de animales que tienen asignado un valor, junto con los datos de la cuenta del zoológico. La gente puede depositar y se les otorga un certificado de apadrinamiento y fotografías digitales de su animal apadrinado”.

CUIDADO DE LOS ANIMALES

En relación al bienestar de los animales del zoológico, el propietario indicó que “nosotros seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre. Seguimos realizando la medicina preventiva, es decir, mantener espacios adecuados y saludables para nuestros animales con agua limpia durante todo el día. Además viene un médico veterinario permanentemente desde Santiago para revisar las condiciones de nuestros animales”.

En relación a lo mismo, añadió que “los animales del zoológico no conocen la pandemia. No saben lo que está ocurriendo. Están en excelentes condiciones y han tenido una reproducción increíble y una tasa de mortalidad cero. No nos hemos dejado de preocupar de ellos. Nosotros con la pandemia dejamos de pagar muchas cosas pero nunca el alimento para nuestros animales. Agradecemos la ayuda de la comunidad y de grandes empresas que nos colaboraron”.

APADRINA UNA ESPECIE

Quienes deseen sumarse a la campaña del Zoológico Los Ángeles, deben ingresar al sitio web www.losangeleszoo.cl. En esta página encontrarán 12 especies que pueden apadrinar, estas se apodan con los nombres tTcutucu, Luna, Misufú, Cromos, Donkey, Blue, Rafaela, Oscar, Pumita, Cecilia, Chucho y Churick.

La transferencia se debe realizar a la cuenta corriente número 55100203200 del Banco Estado, con el Rut 76.750.154-4. El comprobante se debe enviar al WhatsApp +56965993901.

En el sitio también pueden encontrar una ficha completa de los animales que pertenecen al zoológico, opciones para realizar un recorrido virtual, fotografías e información sobre la ubicación del sitio.

Actualmente, el zoológico es uno de los principales atractivos turísticos de la zona y un espacio de entretención y aprendizaje para niños y adultos. Según lo indicado en el sitio web, “es un proyecto familiar que nace principalmente por el profundo amor y respeto por los animales, y tiene como principal objetivo acercar a los vecinos de Los Ángeles y sus alrededores a diferentes animales exóticos”.