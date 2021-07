Manifestantes bloquearon la carretera que conecta a las comunas de Santa Bárbara y Alto Biobío

FOTO: REDES SOCIALES

Un corte de la carretera que conecta a Santa Bárbara con Alto Biobío se evidenció la mañana de este domingo, a la altura del cruce Los Junquillos, donde individuos bloquearon la ruta con piedras de gran tamaño y árboles que fueron talados, lo que además generó el corte de electricidad a los vecinos y comunidades de la zona.

Según dieron a conocer quienes viven en el lugar, esta situación se generó desde que el grupo de ambientalistas que protagonizan una toma en el lugar para impedir el desarrollo de la central Rucalhue, fueron informados de un proceso de desalojo que se desarrollaría en este punto, lo que dio inicio a estos hechos.

COMUNIDADES AFECTADAS POR MANIFESTACIÓN

La presidenta de la junta de vecinos del sector de Bajo Mininco, Verónica Fernández, que comprende desde el puente Mininco hasta el cruce Los Junquillos, se refirió a los hechos ocurridos este domingo. “Ellos estaban interviniendo el lugar, no de forma violenta, pero desde que se enteraron que la empresa había solicitado el desalojo, se produjo desde ayer (sábado) en la noche el vandalismo que está ocurriendo acá en el sector con la carretera bloqueada, tres jóvenes encapuchados con piedras y violentando a la gente que vive en el lugar”.

Agregó que “lo más terrible de la situación es que llevamos más de 16 horas sin energía eléctrica porque ellos nos cortaron el servicio. Entonces podrá entender que como en algunos lugares el agua funciona con la energía eléctrica gracias a los motores, entonces ahora hay muchos sectores sin luz ni agua. Si esto hubiera ocurrido en Santiago, créame que ya se hubiera decretado la orden de desalojo. Fuerzas Especiales ya hubiera estado aquí y habrían limpiado la carretera y se hubiera subsanado el tema”, precisó.

La dirigente vecinal también enfatizó que “empresas eléctricas como Coopelan no se atreven a ingresar porque, uno, no los dejan, y lo otro por la seguridad de los trabajadores de la empresa, y aquí los encargados de entregarnos seguridad, que son los carabineros, no se hacen presentes porque le tienen miedo a los jóvenes, entonces nadie responde”.

Agregó que “la autoridad comunal no ha hecho nada, solamente un grupo de concejales va a venir a hablar para que dejen que la empresa haga el trabajo debido a que botaron postes y cables. Dicen que son ambientalistas, pero los árboles nativos los tiraron a la carretera y, por consiguiente, la gente que estamos sin luz vamos a perder todo el alimento que tenemos en nuestras congeladoras, y nadie se hace cargo de eso”, relató.

POSTURA DE LA EMPRESA

Diario La Tribuna tomó contacto con la empresa Rucalhue Energía, desde donde se indicó que la toma lleva al menos cinco meses en el lugar; la intención de la empresa siempre ha sido volver a trabajar, por lo que se está en espera de la coordinación de Carabineros y Fiscalía, que llevarán a cabo el proceso de desalojo.

En esa misma línea se indicó que en un inicio se desarrollaron varias reuniones entre la empresa y los manifestantes, tanto en el mismo lugar de la toma como también en la comuna de Santa Bárbara, donde –según lo dado a conocer por la empresa– nunca hubo una disposición de diálogo por parte de los protagonistas de esta toma.

Al ser consultados sobre la fecha en que se realizaría el desalojo de los manifestantes, se dio a conocer que hasta el momento se desconoce debido a que ahora está en manos de la Fiscalía en una labor coordinada con Carabineros de la zona.

Desde la empresa se informó también de las diversas reuniones con las comunidades vecinales cercanas a la toma, lugareños y dirigentes, quienes han dado a conocer su preocupación por este hecho debido a eventuales amenazas a las comunidades cercanas de parte de los manifestantes.

Hasta el cierre de esta edición, la ruta hacia Alto Biobío se mantenía cortada y con presencia de encapuchados en las cercanías, por lo que se realizó un desvío de tránsito para los vehículos que circulan por la zona.

Diario La Tribuna intentó en reiteradas oportunidades tener un pronunciamiento del hecho por parte de Carabineros en Santa Bárbara, por lo que se hicieron varios llamados, pero no se produjo el contacto con el jefe de servicios en la zona.