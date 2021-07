Primarias 2021: Vocales de la provincia presentan mayor porcentaje de vacunación regional

Ante el nuevo proceso electoral a realizar este domingo 18 de julio por las primaras presidenciales de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, de los 7 mil 065 vocales de mesa designados en la región del Biobío, 4 mil 458 presentan el esquema completo de vacunación, es decir, un 63% ha recibido las dosis correspondientes contra el Covid-19, cumpliendo además con los 14 días para su inmunización.

En el caso de la provincia de Biobío, de un total de 1.940 vocales de mesa que participarán de las elecciones primarias presidenciales, 1.290 presentan un esquema de vacunación, alcanzando un 66%.

En la provincia de Concepción se designaron 4 mil 335 vocales de mesa para integrar una mesa receptora de sufragios, de ellos 2 mil 728 ya están inmunizados con la segunda dosis o dosis única CanSino, registrando un 63%, y en la provincia del Arauco son 790 vocales de mesa, de ellos 440 también cumplen con el esquema completo, con un 55%.

Además, ante la movilidad que se registrará en las comunas de la región al momento de sufragar, el Seremi de Salud, Héctor Muñoz señaló que “si bien vamos mejorando la situación epidemiológica en la región del Biobío, no podemos descuidarnos y necesitamos que todo los que vayan a votar este domingo 18 de julio, lo hagan responsablemente. Por ejemplo, desplazarse preferentemente a pie o en bicicleta si el local está cerca del hogar; que siempre mantenga la distancia física con otras personas, que no manipule elementos de procedencia desconocida, use alcohol gel luego de votar. Y por último, al regresar al hogar se puedan quitar la mascarilla, botar si es desechable, lavar las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos”.