Empresa retira proyecto que buscaba construir una central hidroeléctrica en la comuna de Santa Bárbara

En las últimas horas se confirmó el cese de avanzar en el proyecto que pretendía construir una central hidroeléctrica de pasada por parte de la empresa eléctrica Los Morros, la cual buscaba utilizar las aguas del río Huequecura, específicamente en el fundo Las Bandurrias, a 25 kilómetros de la comuna de Santa Bárbara, en el sector de Quillaileo.

El representante del Comité de Defensa de los valles de Huequecura y Quillaileo, José Castillo confirmó el desistimiento de la empresa a cargo del proyecto: “la noticia importante y relevante es que con fecha 6 de julio, la compañía eléctrica Los Morros vuelve a desistir del proceso que ellos presentaron la pequeña central hidroeléctrica de pasada, se desiste entonces por quinta vez a seguir avanzando con el proyecto, por lo que se retira del proceso de evaluación de impacto ambiental”.

LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO

Al analizar esta nueva determinación de no seguir avanzando para el desarrollo de esta iniciativa en la zona, José Castillo precisó que “este desistimiento nosotros lo vemos de manera bastante natural ya que el proyecto sigue teniendo serias deficiencias en su desarrollo, a pesar de ser presentado por quinta vez, en donde los organismos técnicos han hecho sendas observaciones a la posibilidad de continuación del proyecto, incluso la Conaf en la observación que pide que el proyecto se baje ya que no tiene la información suficiente para poder ser evaluado técnicamente; entonces el resultado de este desistimiento tiene que ver con las menciones que están haciendo los organismos técnicos, la poca posibilidad de que el proyecto continúe por sus serias deficiencias como está levantado el proceso, y le veíamos poca continuidad ya que nosotros también estábamos solicitando de que el proyecto no podía continuar porque no tenía la suficiente información ni abarcaba los aspectos técnicos relevantes de la zona para ser evaluado”, indicó.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El representante del Comité de Defensa además se refirió a la instancia de participación y consulta ciudadana que contemplaba el proceso, el cual se inició a principios de año, pero que tuvo diversos contratiempos debido a la crisis sanitaria: “recordemos que producto de la pandemia este proceso se vio bastante interrumpido, pero en un momento determinado, en el mes de marzo o abril, el proceso de consulta ciudadana se inició. Nosotros acá tuvimos en la zona a los representantes del Servicio de Evaluación Ambiental, tuvimos una reunión con la comunidad indígena Aiyin Mapu de la zona, y el proceso se dio por iniciado. Producto también de la pandemia y de las restricciones propias del proceso de esta enfermedad, este proyecto se paraliza y no continuó, por lo tanto no pudimos tener la etapa que seguía que era que la empresa tiene que venir a presentar el proyecto a la zona y darlo a conocer con la gente en reuniones, por lo que esa etapa de la participación ciudadana no se pudo llevar adelante”.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

Desde la municipalidad de Santa Bárbara, en tanto, se emitió un comunicado, donde se indicó que “cabe recordar que el proceso de evaluación actual corresponde a la quinta vez que la empresa titular señalada, presenta un proyecto de central hidroeléctrica en el río Huequecura para su evaluación, habiendo finalizado todos los intentos con resultados desfavorables. Así las cosas, los tres primeros no fueron admitidos a calificación por haber sido presentados mediante una vía de evaluación que no correspondía al caso, como es la Declaración de Impacto Ambiental. En tanto, la cuarta ocasión, a fines de 2017, obtuvo una resolución de término anticipado, por carecer de información relevante e información esencial tras lo recabado en el estudio de impacto ambiental presentado. Por último, tanto el quinto como este sexto intento, finalizan a través del desistimiento que la misma titular informa al Servicio.

A lo anterior se indicó que “como comuna, destacamos y agradecemos el esfuerzo mancomunado que tanto vecinos como autoridades han prestado en la protección de nuestro medio ambiente: al Comité de Defensa de los valles Huequecura y Quillaileo, que con el grupo de profesionales puestos a disposición nos han orientado y entregado conocimientos en toda la tramitación administrativa. A la Junta de Vecinos de Quillaileo y sus dirigentes, a los consejeros regionales representantes de nuestra provincia, quienes junto al presidente del Consejo Regional nos entregaron su apoyo y se posicionaron junto a este municipio por la protección de nuestros ríos. Por lo pronto, seguiremos firmes en nuestro compromiso de proteger las aguas, los valles, el paisaje y todos los elementos naturales y sociales que componen el medioambiente de la comuna”, finaliza el escrito.