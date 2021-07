Reclaman derechos por sistema de sanitización en base a niebla en Los Ángeles

Con sorpresa reaccionaron desde un centro de salud en Los Ángeles luego de darse a conocer el sistema de sanitización para espacios cerrados en base a una niebla por parte de un innovador angelino, esto debido a que –según dieron a conocer- el proyecto fue desarrollado por ellos desde el 2020, buscando generar una ayuda a odontólogos de la comuna y del país.

Diario La Tribuna conversó con el director comercial de la Clínica odontológica Muhan, Gustavo Arias, quien se refirió al proyecto del nebulizador para neutralizar el virus del Covid-19 en espacios cerrados, donde relató parte del proceso desarrollado para realizar esta iniciativa sanitaria. “Básicamente el proyecto del nebulizador fue como un accesorio complementario del proyecto mayor que es el traje para los dentistas, diseñado principalmente para la interacción con los pacientes ya que los dentistas es una de las profesiones más expuestas en materia de salud con el tema del Covid, dado que trabajan con spray, y el spray que genera el paciente hace muy vulnerable el trabajo del dentista, y ha sido una de las profesiones más golpeadas en Chile y en el mundo”.

Arias relató que, debido a la llegada inminente de la pandemia a nuestro país, se comenzó a trabajar en un proyecto que involucraba, en primera instancia, un traje desmontable para estos profesionales de la salud, fácil de usar, y que incorporara algunas válvulas de ingreso de oxígeno para los dentistas, además de tener la certeza de que el paciente se encontraría completamente aislado desde el ingreso, hasta la post atención.

En este punto, Arias relató que “en esa dinámica, nosotros desarrollamos un prototipo que se basaba en un nebulizador que permitía que el paciente al momento de ingresar a la clínica quedara completamente sanitizado, y al retirarse después del tratamiento ocurriera el mismo proceso. Eso no queda ahí, sino que además va incluido todo un sistema de sanitización con luz ultravioleta, y actualmente está implementado en la clínica acá en Los Ángeles”.

En relación a este prototipo de sanitización, precisó que “lo levantamos en el mes de julio de 2020, y el prototipo de nebulizador está operativo en la clínica en esa fecha, y la persona que habló de este tema fue nuestro maestro, y quien hizo la ampliación del local cuando nos cambiamos de la oficina que teníamos y nos fuimos a Gabriela Mistral en donde estamos funcionando. Por lo tanto fue sorpresa para nosotros ver que estaba promocionando este servicio anteriormente con fotos de nuestra clínica en Instagram, y luego ver la noticia donde hace alusión que fue el creador intelectual de esto, cuando en la realidad no fue así, él fue el maestro que fue a hacer la ampliación del centro que tenemos hoy día, y en ningún caso tuvo ninguna injerencia, de ningún tipo, en el tema del desarrollo de la idea, y en eso quiero ser súper tajante”, enfatizó.

En esa misma línea preciso que “acá hay una profesional detrás que es la odontóloga, Bárbara Rivas, la que desarrolló todo esto, hizo la investigación, y hay mucha información de todo esto porque lo presentamos a la Universidad de Concepción (…) entonces nosotros hicimos todo eso para llegar a un producto que fuera 100% aplicable en las clínicas y centros de atención que son espacios pequeños, por lo que por un tema de seguridad hay que tener el resguardo pertinente para que sea viable, por lo que luego de buscar todas las ideas posibles, surgió esta idea del nebulizador que es el que actualmente tenemos en la clínica”.

Finalmente, Arias indicó que “en este momento todo está en manos de nuestro abogado, el que está viendo todo el aspecto legal porque va a haber una demanda o una querella en contra de esta persona por plagio y por uso indebido de imagen sin permiso, tanto de la clínica como también del producto que nosotros tenemos. Yo siempre he dicho que mientras más personas quieran colaborar con crear soluciones para evitar el contagio de esta pandemia es bienvenido, pero no nos parece justo de que se atribuyan méritos que no corresponden, porque acá hay una investigación detrás y hay un proceso donde hay profesionales involucrados”, puntualizó.

EMPRENDEDOR ALUDIDO

Al ser consultado Jorge Barra frente a esta situación, indicó que se encuentra tranquilo, quien además confirmó que realizó labores en la clínica odontológica. En relación a la implementación de la sanitización, Barra precisó que “yo siempre he dicho que estos equipos se venden en todos lados, esos han existido siempre, entonces lo que yo creé no fueron los equipos, sino el sistema de sanitización con tuberías, las cuales son instaladas para dirigir de mejor forma la niebla y así llegar a distintos espacios para poder sanitizar los espacios cerrados de mejor manera. Es más, recuerdo que ella tenía que traer técnicos de Concepción para que se hiciera la instalación, pero el tema es que al final se lo terminé haciendo yo, y quedó todo perfecto en su clínica, entonces el sistema de sanitización lo implementé yo”, recalcó.