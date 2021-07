El atleta Ignacio Sepúlveda mantiene intacto el sueño olímpico

Sin duda este semestre deportivo ha sido ha sido uno de los más fructíferos del último tiempo para el atletismo en la provincia de Biobío, ya que sus principales referentes han logrado obtener destacadas participaciones tanto en el ámbito nacional como internacional.

Un claro ejemplo de este alto desempeño es el atleta paralímpico Ignacio Sepúlveda, quien en su más reciente competencia logró obtener una sólida marca de 14:14:95, al participar en el Grand Prix de Nottwil, Suiza, que corresponde a la quinta fecha del calendario deportivo 2021 y a la última parada internacional para decir presente en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Esta cita, que no otorga boletos directos para el máximo evento del deporte mundial, permite a sus participantes mejorar sus registros y sumar puntos para beneficiar su posición en el ranking de alto rendimiento que concluye este mes, proceso en el cual la entidad World Para Athletics notificará los cupos obtenidos mediante este método de asignación.

Respecto a su participación en la cita planetaria Ignacio Sepúlveda relató que, “oficialmente el cupo de Chile lo tomó el destacado atleta Cristian Valenzuela, así que por ahora estoy fuera de los juegos. Ante cualquier eventualidad este cupo sería traspasado a mí. La última recta ha sido bastante compleja para mí, ya que vengo arrastrando varias lesiones, inclusive estoy esperando el diagnóstico respecto a un problema en mi rodilla izquierda”.

Sobre estos últimos meses donde el deportista local se ha visto enfrentado a un extenso ritmo de entrenamiento y de participaciones en competencias internacionales, Sepúlveda valoró el aprendizaje que esto sugirió a su carrera relatando que “no logré los resultados que quería, sin embargo valoro mucho todo el crecimiento que logré como atleta. Les deseo el mayor de los éxitos a los deportistas chilenos que viajarán a Tokio”.

DEPORTE EN LA SANGRE

Respecto a las circunstancias que definen a Ignacio como un atleta paralímpico, este relató que “antes de mi nacimiento se habían efectuado las ecografías previas y estaba todo bien, todo normal. El problema fue que antes de nacer, me cambié de posición y en el parto, que fue normal, no me podían sacar de la cabeza, así que me sacaron por un brazo y no sé qué pasó ahí, que se cortaron tendones y se generó una parálisis del hombro hacia abajo”.

Por lo mismo, relató que cuando pequeño estuvo con kinesiólogo, aunque nunca participó de la Teletón. Ya más grande, dejó los tratamientos médicos, debido a que no era necesario.

Su vida, la ha hecho relativamente normal. “Cuando corro, en el braceo, no puedo llevar el brazo hacia atrás, entonces cuando hago el movimiento hacia atrás, se me va el brazo para el lado y esa es la discapacidad que tengo y por eso mi categoría, la que es para personas con discapacidad en un solo brazo”, explicó.

REFERENTE NACIONAL

En su última competencia en tierras chilenas, la cual fue en el Campeonato nacional de Coronel, Sepúlveda logró cronometrar 4’04’8 corriendo los 1.500 metros planos en formato convencional. Marca que lo posiciona de manera excepcional en el contexto paralímpico.

Relativo a su compromiso por el atletismo, Sepúlveda recordó sus primeras competencias en suelo extranjero explicando que, “durante el año 2016 comencé a participar en eventos ya de carácter internacional. Durante el 2017 recuerdo con mucho cariño mi participación en el Mundial de atletismo en Londres, donde obtuve un cuarto lugar y me motivó mucho a seguir mejorando”.

Para el deportista local el atletismo provincial tiene una gran deuda con sus deportistas, que muchas veces deben surgir bajo sus propios medios a la espera de ayuda que nunca llega.

“En Los Ángeles encuentro que está un poco estancado este deporte. La ciudad cuenta con una pista atlética para practicar, sin embargo el atleta no es valorado. Los referentes deportivos han disminuido de forma alarmante todos le dan prioridad al estudio o al trabajo porque no se valora su dedicación. Debido a esta situación no está existiendo un recambio”, finalizó “Nacho” Sepúlveda.