Resaltando locaciones de Biobío, “La Rox” se alista para lanzar nuevo videoclip

Pese a que la pandemia trajo consigo la masiva cancelación de miles de eventos musicales, esto no ha sido impedimento para que los artistas busquen reinventarse y acaparar nuevos nichos desde los cuales llegar a su fanaticada.

En este contexto, la artista local Roxana Pardo, reconocida nacional e internacionalmente como “La Rox”, ha trabajado de forma incansable durante los últimos meses, logrando la producción del disco “Buenos Aires para Chile”. La entrega fue realizada íntegramente en Argentina, donde resaltan fuertes influencias del blues trasandino y la incomparable base rítmica del rock and roll.

“‘El viejo bar’ es el single que encabeza esta entrega. Es un tema fiestero que elegí, ya que lo considero una buena oportunidad para transmitir energía y buena onda a toda la gente. La idea es olvidarnos un poco de todo lo que estamos viviendo. Es una canción que espera transmitir un espíritu positivo, recordando las fiestas y las queridas juntas entre amigos, toda la bohemia nocturna que hace mucho no vivimos”, explicó Roxana Pardo.

Esta canción recientemente cobró vida en una entrega audiovisual grabada íntegramente por la artista local y su familia. Será lanzada de manera oficial el próximo 3 de julio por medio de todas las redes sociales de la cantante a contar de las 21 horas.

“Este video representa mucha energía y buena onda. Recorrimos locaciones muy representativas de la provincia de Biobío que forman parte de mi historia de vida. Espero que pueda identificar a la gente de Laja y San Rosendo, principalmente”, relató la artista.

El proceso de grabación del videoclip también se implementó de una forma muy particular por el principal director y productor con quien “La Rox” trabaja para la realización de sus producciones audiovisuales en Quilpué.

“Junto a mi familia fuimos realizando todas las tomas y grabaciones, las cuales al final del día se las enviábamos al director para que nos fuera orientando. Esto fue un mundo nuevo para nosotros. Por medio del error y el intento aprendimos muchísimo del mundo audiovisual”, explicó la cantante.

De forma inédita, la artista también compartió información privilegiada con Diario La Tribuna: para noviembre está invitada a participar en uno de los festivales más importantes de Chile, ocasión en que compartirá escenario con artistas de talla internacional. “Aún no puedo revelar el nombre del evento, sin embargo, puedo decir que será una oportunidad única para posicionar nuestro nombre como provincia en el mundo del espectáculo”, finalizó.

PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

Roxana Pardo, por largos años, fue propietaria de un bar en Laja que tenía por nombre Luna Rock, el cual lamentablemente debió cerrar sus puertas por la crisis sanitaria. “Fue en este mágico lugar que la senda del rock me llevó a conocer al productor argentino Hernán Tamanini, blusero y también cantante. Siempre que él viajaba a Chile, pasaba a vernos al bar. En una de tantas conversaciones abordamos el tema de las grabaciones en Argentina, haciendo una comparativa de los estudios chilenos. De esta forma, me entusiasmó mucho la idea de viajar a producir un disco a Buenos Aires. Tamanini se ofreció a ser el productor musical del trabajo, consiguió todos los músicos, buscó el estudio y me acogió en la casa de sus papás los días que estuve allá durante el pasado verano”, aseveró La Rox.

Gracias a este acercamiento internacional, la artista logró darse a conocer en nuevos países como Colombia, México y Perú, especialmente por medio de la canción “Ay de mí”, uno de los temas que encabeza “Buenos Aires para Chile”.

Respecto al desarrollo musical a nivel local, Roxana Pardo aseveró que “me gustaría decirle a la gente que apoye la música chilena, especialmente en la provincia del Biobío. Tenemos muy buenos artistas, pero necesitamos su apoyo para seguir construyendo industria”.

La artista ha dicho presente durante los últimos meses en festivales junto a músicos de diversos países, en instancias organizadas en México principalmente. Incluso, formó parte de una colaboración con artistas de España, Polonia, Colombia, Canadá y Chile, en homenaje al cumpleaños de Janis Joplin, por lo que apareció en un videohomenaje.