Diario La Tribuna ¿Quiénes somos?

El diario La Tribuna cumplirá 63 años de vida este domingo. Durante estas más de seis décadas, hemos cumplido nuestro rol de informar y de aportar al desarrollo y crecimiento de nuestra provincia de Biobío, en un esfuerzo permanente y sostenido.

Jornada a jornada, el grupo humano que está detrás de nuestro medio de comunicación hace posible que usted pueda recibir su ejemplar del diario o revisarlo en la alternativa digital.

Por la naturaleza de sus funciones, algunos son más conocidos que otros pero tenga la certeza que todos, absolutamente todos, llevan a cabo su trabajo con la mayor dedicación y entusiasmo para cumplir con nuestro rol de informar.

MABY POLANCO: “SOY LA CARA VISIBLE DEL DIARIO”

Es una de las colaboradoras que mejor conoce el funcionamiento del diario, al incorporarse al equipo de trabajo hace 24 años.

Maby Polanco, se desempeña en el área de Administración, como secretaria, “llevo 24 años trabajando en diario La Tribuna. Llegué a trabajar el 2 de mayo de 1997, con la Sra. Silvia Manríquez, muy lindos recuerdos con ella como jefa, me enseñó muchas cosas, siempre tuvimos muy buena relación laboral, bueno hasta el día de hoy seguimos en contacto”. Además valora mantener el contacto directo en la atención de público, aunque ahora en tiempos de pandemia, la cercanía se mantiene vía telefónica, “la verdad que me encanta mi trabajo, soy la cara visible del diario, como siempre me dicen, estoy a la entrada, recibo a todo al público que llega a hacer cualquier consulta. Trato de ser lo más amable con ellos y darle solución a sus inquietudes. Lo que más me gusta de mi trabajo, es que he conocido mucha gente, entre clientes, colegas y muy buenos amigos, igual llevo muchos años acá, pero feliz de pertenecer a esta empresa y espero poder seguir colaborando”.

NORMAN MATUS: “EL DEPORTE (…) TAMBIÉN CUMPLE UN ROL FUNDAMENTAL EN ESTA MISIÓN DE COMUNICAR E INFORMAR”

Llegó para potenciar el área de Deportes en diario La Tribuna. Norman Matus asume con energía el día a día y relata que “el plasmar en las páginas del diario, el acontecer deportivo local, regional y nacional, significa dejar un testimonio único para la historia, y en ese engranaje periodístico me siento orgulloso en participar, más aún cuando, tras 28 años, después vuelvo con orgullo a formar parte de este medio escrito que me vio nacer”. Agrega que el diario se complementa también con el trabajo que desarrolla en la radio, “de esta misma forma, seguirá nuestro compromiso de aportar al desarrollo informativo de todos los protagonistas del ámbito deportivo, no tan solo en La Tribuna, sino que además en la multiplataforma, donde radio San Cristóbal es la voz de la provincia y donde el deporte a través de “Tribuna Deportiva”, también cumple un rol fundamental en esta misión de comunicar e informar”.

JUAN VILLALOBOS: “NUESTRA COMUNIDAD ACTUALMENTE SUPERA LOS 100 MIL SEGUIDORES”

Las redes sociales pasaron a ocupar un rol preponderante principalmente al desatarse la pandemia por coronavirus. En el plano informativo el periodista Juan Villalobos aporta contenidos a la comunidad online. “En el amplio y diversificado mundo de las comunicaciones, mi rol en diario La Tribuna está inmerso en las vertiginosas redes sociales. Soy el periodista responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de nuestro reconocido medio de comunicación. Estoy alimentando constantemente el flujo informativo donde damos a conocer la contingencia local, nacional e internacional a través de nuestro fanpage en Facebook e Instagram. De forma paralela organizo todo el contenido al que se puede acceder con tan solo un clic en nuestra página web”. Agregó que gracias a la generación de contenidos por parte del equipo, “nuestra comunidad actualmente supera los 100 mil seguidores y diariamente estamos preocupados en conocer la opinión de todos quienes a diario prefieren informarse junto a nosotros. Nuestro tratamiento informativo está enfocado en la contingencia local, entregando las noticias de forma veraz y oportuna”.

ALBERTO ZÚNIGA: “A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA DEJO HUELLAS DE LA HISTORIA LOCAL”

Durante 26 años ha recorrido cada rincón de la provincia de Biobío atrapando imágenes de la escena local. Del tiempo del revelado de las fotos en blanco y negro, en el laboratorio del diario a la era digital, Alberto Zúñiga Escobar ha cumplido una labor destacada junto a otros gráficos de Empresa Periodística Biobío. “Me siento bien trabajando en el diario, siempre acompañando a distintas generaciones. Mediante mi trabajo del día a día, plasmo la historia local que algún día será conocida por nuestras generaciones. Eso me motiva y me impulsa a seguir integrando esta gran familia que es parte activa de la provincia con sus catorce comunas”. Agrega que “me siento orgulloso cuando a través de la fotografía entrego alegría y aporto al desarrollo”.

BRENDA SAN MARTÍN: “LA CALIDEZ Y LA AMABILIDAD SE TRANSMITEN EN EL DÍA A DÍA”

Desde agosto del 2018, Brenda San Martín pasó a ser parte del equipo estable de diario La Tribuna. Desde ese mes, dio un vuelco en lo laboral, y del rubro del comercio se integró a Empresa Periodística Biobío, donde actualmente asume las labores que permiten al equipo, desempeñarse con todas las medidas sanitarias en medio de la pandemia. Es la primera en llegar a la oficina, “así, me organizo para recibir a cada uno de los compañeros de labores y asegurar que sus lugares de trabajo estén higienizados y así cumplir de manera efectiva con todas las medidas de seguridad para evitar exponernos a cualquier riesgo por la pandemia”. Agrega que “el ser rigurosos también es querernos porque nos permite seguir trabajando e informando a la comunidad, sin ningún tipo de riesgo”.

CAMILA CELIS: “SIEMPRE QUE ESCRIBO UNA NOTICIA PIENSO EN LA GENTE”

Desde San Carlos-Ñuble a Los Ángeles llegó a apoyar el trabajo del equipo de Prensa, Camila Celis, quien al paso de los meses ha ido conociendo más respecto de las particularidades de la provincia de Biobío. “Creo que la importancia de mi trabajo se basa en mostrar el desarrollo y los avances, sociales y económicos no sólo en Los Ángeles sino que las demás comunas de la provincia de Biobío. Gracias a eso, la gente conoce lo que está pasando, las problemáticas que afectan a distintos vecinos, conoce a personas destacadas en la comuna como pintores, fotógrafos, gente ligada al arte, etcétera. Siempre que escribo una noticia pienso en la gente, en cómo ayudarla y hacerla consciente de lo que pasa en la comuna”.

CRISTIAN SALAZAR: ”LA INFORMACIÓN DEL MOMENTO ES MI PRIORIDAD”

En cualquier momento del día está atento a la contingencia, y su voz llegará a través del fanpage de Facebook de diario La Tribuna. “Siempre estoy monitoreando lo que ocurre en la zona, y siento que es mi deber informar al minuto a nuestros seguidores y lectores, que confían en nuestro trabajo” relata Cristian Salazar, quien inicialmente desde radio San Cristóbal pasó a sumarse al equipo de la multiplataforma. Reconoce que las redes sociales acercan realidades “y mi desafío personal es aportar y acercar a las audiencias a diario La Tribuna. Eso lo realizo con constancia y hay retroalimentación con los lectores y seguidores de redes sociales”.

JUVENAL RIVERA: “EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS REDES SOCIALES AMPLÍA Y DIVERSIFICA LAS AUDIENCIAS”

Desde los años ’90 a la actualidad, Juvenal Rivera ha sido parte del equipo, “buena parte de mi vida laboral ha sido en el diario La Tribuna. Aunque he trabajado en otros medios de comunicación, sin lugar a dudas que mi punto de partida está acá, en el diario. He estado en distintas etapas, desde los años ’90 hasta la actualidad. Llegué cuando se estaba haciendo la transición hacia los computadores, con la paulatina incorporación de lo digital que ya le ganaba terreno a lo analógico. Tiempo después, sucedería lo mismo con las fotos y el golpe de gracia sería la irrupción de internet”. Juvenal, ampliamente reconocido por su trayectoria en las comunicaciones agregó “en este nuevo retorno, no solo se trata de escribir para el diario. Ahora también somos radio – a través de San Cristóbal – y el efecto multiplicador de las redes sociales que amplían y diversifican las audiencias. Es un desafío interesante y motivador, más aún en este último tiempo en que hemos de redoblar los esfuerzos por esta pandemia que no estaba en los cálculos de nadie”.

RAMÓN GUÍÑEZ: “SOY EL NEXO DIRECTO ENTRE LOS SUSCRIPTORES Y EL DIARIO”

Por más de 40 años ha sido el responsable de llevar la edición de diario La Tribuna desde los talleres de la imprenta hasta empresas, servicios públicos y hogares de la ciudad. Ramón Guíñez comenta que ha sido parte de distintas generaciones, y testigo del crecimiento de la multiplataforma, “los suscriptores cada día esperan que llegue a su puerta con la edición del diario. Han sido tantos años que ya formamos parte de su rutina y es gratificante ver cómo reconocen el trabajo y cercanía con el medio. He sido testigo de distintas etapas del desarrollo de la provincia y esa realidad la llevo por más de cuatro décadas a distintos lugares”.

PATO GALLEGOS: “MI TRABAJO ES INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA CONTINGENCIA SANITARIA”

El actual escenario sanitario concita el interés de toda la comunidad, más aún, en momentos de incertidumbre para muchas familias. En la multiplataforma es el periodista Patricio Gallegos, o “Pato” –como prefiere que lo llamemos- quien asume esa labor. “Mi trabajo es hacer la tabla del Covid-19 donde se analiza la situación de los nuevos casos, los acumulados y lo más lamentable de esta pandemia, los fallecidos por el coronavirus. Es mi primer trabajo formal como periodista, ya que me titulé hace muy poco de la universidad. Por lo mismo, mi labor en el diario se ha vuelto relevante porque durante estos meses he estado viendo el tema de Covid-19 y el estado de la pandemia en la provincia de Biobío y sobre todo en la comuna de Los Ángeles”. Agregó “a pesar de las cifras y los balances tanto regionales como provinciales mi trabajo es hacer la tabla del Covid-19 donde se analiza la situación de los nuevos casos, los acumulados y lo más lamentable de esta pandemia, los fallecidos por el coronavirus”. En tanto, precisó que “también estos meses el analizar la situación de las comunas en el Plan Paso a Paso se ha vuelto muy importante debido a que la gran mayoría de las personas que habitan esta provincia, están atentos a que su comuna avance o retroceda en este polémico plan interpuesto por el Gobierno y como diario La Tribuna hemos podido dar a conocer de manera oportuna la situación de cada territorio”.

LEHI FLORES: “EN DISEÑO SOMOS EL NEXO ENTRE PRENSA Y LA COMUNIDAD”

Hace dos años aproximadamente se incorporó al área de Diseño y Diagramación de diario La Tribuna, Lehi Flores, quien inicialmente realizaba reemplazos y labores los fines de semanas, uniéndose con posterioridad al equipo. “Dentro de las funciones, siempre han sido diseñar y diagramar noticias dentro de la edición diaria, con el tiempo uno tiene la capacidad de resolver diversas situaciones y optimizarlas de la mejor manera, ya que es muy distinto diagramar páginas con noticias de deportes, a las de contingencia o como lo puede ser las notas de Covid o policiales”. Agrega que “más que considerar de importancia mi labor dentro del diario, nosotros somos el nexo entre los temas que se recopilan desde el departamento de Prensa y la comunidad. Entonces como equipo de Diseño, es fundamental desarrollar –efectivamente- la idea de nuestros periodistas y transmitir de manera legible, clara y certera la información a entregar”.