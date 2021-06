Conapyme: “No se puede proyectar ni improvisar de la noche a la mañana un feriado. Pongámonos serios”

El presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, Héctor Sandoval, cuestionó el grado de “improvisación” en la tramitación del proyecto para decretar feriado este lunes 21 de junio, precisando que “no es posible que una decisión tan importante, se tome horas antes de materializar el feriado”.

Agregó que “todo el mundo sabía que era un día hábil y se preparó para ese día, y las pymes que tienen trabajadores ya habían programado su funcionamiento y luego aparece este proyecto de ley. Y se toma esta decisión sin pensar en el daño que se hace a las Pymes como por ejemplo las panaderías, que tenían personal citado. Debió concretarse para el próximo año o hacerlo con 60 días de anticipación”

Señaló que “las improvisaciones son necesarias cuando ocurren hechos de última hora como las medidas para enfrentar la pandemia. Pero instaurar como feriado un día determinado a pocas horas de tener que materializarse, consideramos que es muy irresponsable”.

“No se puede proyectar de la noche a la mañana un feriado más. Sobre todo, un feriado en pandemia, donde las Pymes están muy complicadas y no venden nada”, enfatizó.

“Quien toma esta medida no dimensiona lo que esto significa: cerrar el comercio en época de pandemia, cuando la gente en varias comunas no se puede movilizar el sábado ni el domingo y más encima al día siguiente feriado, tiene un gran impacto en las Pymes. Le pido a las autoridades y legisladores que nos pongamos serios y tomemos medidas coherentes y prudentes. Nadie está diciendo que no tenga justificación este feriado, pero creemos que se debe anunciar con la debida la antelación y no jugar con las necesidades de las Pymes”, puntualizó.