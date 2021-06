Comunidad evangélica tras nuevo atentado en Biobío: “Es un ataque directo a la Iglesia”

Fotos: Redes sociales

Como un “ataque directo a la Iglesia” calificaron las agrupaciones evangélicas de Los Ángeles y la región del Biobío a un nuevo hecho que afectó a un templo la madrugada de este lunes, ocurrido en el sector de Huape, comuna de Cañete, y que dejó completamente destruida la iglesia perteneciente al Ejército Evangélico de Chile en nuestra región. Según el relato de testigos de la zona, los individuos que realizaron este atentado salieron realizando disparos al aire para intimidar a los vecinos.

CONSEJO DE PASTORES DE LOS ÁNGELES

Diario La Tribuna conversó con el presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, Juan Herrera Fuentes, quien calificó de “doloroso” este tipo de hechos. Agregó que “es lamentable que ocurran estas cosas. Para nosotros es triste, doloroso, porque un templo o una iglesia, por pequeña o grande que sea, representa mucho para la hermandad. Creo que es doloroso ver cómo personas con una mente desquiciada pueden hacer este tipo de daño, el cual, nosotros como evangélicos, lo sentimos en el alma porque la iglesia representa mucho para el pueblo evangélico debido a que es el lugar en donde nos congregamos”, precisó.

El pastor Herrera enfatizó en calificar este hecho como un atentado. Relató que “esto lo consideramos un atentado, más que a un bien inmueble, y es una situación grave y que no corresponde en lo absoluto, y creemos que el ir a la iglesia trae vida a las personas. Atrás de esto no solamente están las personas que protagonizaron esto, sino que además el diablo, entonces tenemos un no rotundo frente a esto y sabemos que estamos expuestos por el pensamiento que nosotros tenemos, y hoy día la Iglesia está sacando la voz frente a muchas cosas y muchos temas, y entendemos que estos ataques van por esta dirección”.

Por último, el presidente del Consejo de Pastores recalcó que se mantendrán firmes frente a estos hechos. Agregó que “creemos que nos pueden perseguir, nos pueden quemar los templos, pero la voz de la Iglesia jamás la van a callar, eso es definitivo. La libertad de culto la pueden afectar al quemar un templo, pero a la Iglesia jamás la van a atemorizar con estas cosas, y siempre seguirá en lo que es el evangelio, predicar las buenas nuevas y anunciar el evangelio del reino a quien lo necesite”.

CONFAMILIA REGIÓN DEL BIOBÍO

Por su parte, la encargada de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida (ConFamilia) en la región del Biobío, Yulisa Ojeda, calificó como un “ataque directo a la Iglesia” este nuevo atentado incendiario registrado en Cañete.

En particular, indicó que “primero que todo es doloroso, y a la vez nuevamente nos encontramos con estas lamentables sorpresas, ya que vemos que hay un ataque directamente a la Iglesia, a las personas que asisten. Si bien por la pandemia no nos estamos congregando físicamente, son templos que también sirven de ayuda social a la comunidad, entonces ver que nuevamente están ocurriendo estos actos vandálicos, terroristas, es doloroso evidenciarlo en las iglesias, siendo que le hacen bien a las comunas, en este caso a Cañete”.

La encargada de ConFamilia Biobío también comentó que “hay un directo ataque a la Iglesia, y me refiero a las personas que profesan su fe, y es importante recalcar que no solamente hacia la Iglesia evangélica, sino que también a iglesias católicas, entonces vemos que son hechos y actos que se están repitiendo, pero específicamente hacia un sector, que es a quienes creemos en Dios, entonces, en ese sentido, se ven atacados también nuestros derechos y nuestras libertades, porque si bien es cierto es el lugar en donde las personas se pueden congregar, en donde como dije en un comienzo se hacen ayudas a la comunidad, entonces no es algo que sea solamente para las personas que creen, sino que hay personas que incluso no asisten a la iglesia, pero que igual se ven beneficiadas con lo que los creyentes hacen, entonces, en ese mismo sentido, de una u otra manera se están manifestando las verdaderas intenciones de cierto grupo de nuestro país para quitarnos nuestras libertades, y en esto me refiero a nuestra libertad de culto, libertad de expresión, y a esta misma libertad de poder juntarnos, y que no esté esta sede, entonces es doloroso ver que esto está aconteciendo repetitivamente”.