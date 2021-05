Incertidumbre y estrés: Efectos que provoca la pandemia en la salud mental

La pandemia ha provocado distintos efectos en la vida de los chilenos. Debido al confinamiento muchas personas se enfrentan a situaciones estresantes e inciertas en sus trabajos y hogares, lo cual ha generado preocupación por la salud mental de adultos y niños.

Según la información publicada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sobre un estudio que realizaron junto con la Universidad de Chile, un 32,8% de las personas presentaron síntomas asociados a problemas de salud mental y en la escala específica sobre temas relacionados a la depresión, un 46,7% de las personas presentó sospecha de esta patología en algún grado.

Frente a esto, existen distintos métodos para lidiar con los momentos de tensión que a su vez comprometen el sistema inmune y las defensas contra el Covid-19.

La psicóloga María Cecilia Besser, del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de la Universidad Católica, entregó distintas recomendaciones para mantener una buena salud mental en el contexto de pandemia.

La profesional, indicó que para combatir los efectos de la incertidumbre “el cerebro funciona en base a rutinas; te levantas en la mañana en una situación no pandémica y el cerebro entiende que empezó el día. En la pandemia muchos de nosotros nos levantamos, y no nos bañamos, o vestimos y se empieza a trabajar en pijama. De esa forma, el cuerpo y el cerebro no entiende que ha empezado el día y esto genera cansancio y estrés”.

Los trastornos del sueño también se han visto incrementados durante la pandemia, para esto la académica sugiere respetar los momentos de ocio y no sentir culpa de ellos. “Tener momentos de placer, te ayuda a desconectar porque si no generamos alguna actividad de desconexión antes de dormir, nuestro cuerpo queda con mucha adrenalina dando vuelta no nos permite dormir bien”, destacó.

Otro consejo que entregó Besser es manejar la respiración, ya que “en la pandemia lo que nos pasa es que hay estrés permanente, esto inyecta adrenalina pero el cuerpo nunca recibe la señal de que tenemos que volver al equilibrio porque sigue en incertidumbre en estado de amenaza constante y el corazón late más rápido. La respiración ayuda a comunicarnos con el cerebro, y explicarle que no estamos en peligro para descansar mejor”.

Otra técnica útil que dio a conocer la profesional fue realizar un calendario semanal o una agenda para generar una sensación de control y manejar los tiempos.

A nivel regional, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) realizarán un seminario enfocado en la salud mental de los trabajadores e tiempos de pandemia y teletrabajo.

La instancia se realizará hoy martes 25 de mayo, a través del canal de YouTube de Sence Chile, y con reproducciones en los Fanpage de Sence Biobío, Infocap, DuoC UC Concepción y Fundación Kolping.

El seminario, tiene como objetivo visibilizar distintos factores que afectan la salud mental de los trabajadores y las consecuencias del teletrabajo durante la pandemia.