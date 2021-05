Tras competir en Suiza: el angelino Ignacio Sepúlveda espera decir presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Este 2021 ha sido un año que ha traído grandes resultados para el atletismo en Los Ángeles, debido a que sus principales referentes han conseguido destacadas participaciones en el contexto nacional y también boletos a las principales competencias internacionales que marcarán la pauta este semestre.

Un claro ejemplo de este alto desempeño es el atleta paralímpico Ignacio Sepúlveda, quien se encuentra jugando todas sus cartas para decir presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El corredor recientemente arribó a Chile tras participar en el Grand Prix de Nottwil, Suiza, que corresponde a la quinta fecha del calendario deportivo y a la última parada internacional para decir presente en la cita olímpica.

Esta cita, que no otorga boletos directos para el máximo evento del deporte mundial, permite a sus participantes mejorar sus registros y sumar puntos para beneficiar su posición en el ranking de alto rendimiento que concluye en el mes de junio, proceso en el cual la entidad World Para Athletics notificará los cupos obtenidos mediante este método de asignación.

Respecto a su carrera en Suiza, donde cronometró en los 1500 metros planos una marca de 14:14:95, Sepúlveda relató que “esta competencia se realizó bajo una organización de primer nivel. Lamentablemente, me tocó participar con una lesión que vengo arrastrando desde el mes de marzo –una tendinitis en el tobillo–; de todas formas corrí igual, ya que es mi última oportunidad para clasificar a los juegos. Pese a no ser de mis mejores marcas, está dentro de los parámetros esperados. Ahora debo esperar a junio para conocer los resultados de esta competencia que anhelo pueda clasificarme”.

El destacado deportista también explicó que estas semanas venideras estarán enfocadas en le rehabilitación de su lesión, junto a su equipo de kinesiólogos en la ciudad de Concepción.

APOYO AL DEPORTE

Ignacio Sepúvelda también se refirió de forma crítica a la situación del atletismo en Los Ángeles respecto al apoyo que según él valora debería existir hacia los deportistas de alto rendimiento.

“Sinceramente, no le tengo mucha fe a este nuevo periodo en la municipalidad angelina. Espero que principalmente conozcan a sus deportistas. Creo que sinceramente no saben ni siquiera quién soy yo, creo que podríamos partir por ahí. De hecho, ni siquiera he podido entrenar en Los Ángeles fuera de la franja horaria, por lo mismo, no estoy entrenando allá y me vine a Concepción, ya que no puedo estar preparando un campeonato importante entrenando a las seis de la mañana en esta fecha tan fría. El atleta angelino siempre necesita apoyo y estoy seguro de que las autoridades locales desconocen que tienen en su ciudad un atleta paralímpico con posibilidades de clasificar a los juegos de Tokio”, lamentó.

HISTORIA DE SUPERACIÓN

El deportista angelino inició en el atletismo durante el año 2014, por iniciativa propia, junto a la entrenadora Ximena Saavedra y el profesor Raúl Guarda.

“Mis primeras competencias fueron de carácter convencional. Partí compitiendo de forma más seria representando a la universidad, donde adquirí un nivel mucho más competitivo. Siguiendo este ritmo entré a las competencias de carácter paralímpico en el año 2016”, relató Sepúlveda.

También recordó con mucho cariño su primera participación internacional, la cual fue, sin duda, un punto de inflexión que lo motivó a seguir creciendo como deportista.

“Durante el año 2016 comencé a participar en eventos ya de carácter internacional. Durante el 2017 recuerdo con mucho cariño mi participación en el Mundial de Atletismo en Londres, donde obtuve un cuarto lugar y me motivó mucho a seguir mejorando”, finalizó.

Ignacio padece de parálisis braquial tras tener complicaciones al momento de nacer, por lo que uno de sus brazos no tiene la movilidad natural, lo que nunca le ha impedido desarrollar lo que más le gusta, que es el atletismo.