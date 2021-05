Expertos atribuyen la baja participación en comicios a descontento ciudadano en Biobío

Las elecciones de este fin de semana marcaron la pauta política de las últimas horas en la provincia de Biobío. Los resultados lograron evidenciar la baja participación ciudadana a nivel nacional y provincial, en donde Los Ángeles llegó sólo a un 29% de participación de los electores, más bajo aún que el proceso del año 2016, por lo que diario La Tribuna conversó con analistas políticos de nuestra zona quienes hicieron una evaluación del proceso eleccionario en nuestra comuna, provincia y región.

ELECCIÓN DE ALCALDE EN LOS ÁNGELES

Lucas Serrano, director del Observatorio de políticas regionales “Observa Biobío” realizó una evaluación de la reelección de Esteban Krause en Los Ángeles y la campaña realizada por los candidatos en la comuna. Comentó que “la teoría te dice que es muy difícil sacar a un alcalde en ejercicio porque siempre está en buen pie, aparte Krause tiene experiencia, y dentro de todo logró movilizar los apoyos que siempre ha tenido y que no ha perdido, y los convirtió en lo necesario para llegar a la alcaldía, y donde además, el hecho de que hubiera sólo dos candidatos tampoco permitió la dispersión de votos, por lo que el candidato Vyhmeister finalmente cayó ante la trayectoria electoral y el poder que tiene Esteban Krause que, por lo demás, tiene una buena sensación ciudadana, y se dio la lógica”, apuntó.

Por su parte Bryan Smith, investigador y analista de Observa Biobío, precisó que “se logró ver una campaña bastante fuerte del alcalde Esteban Krause comparada con Bruno Vyhmeister, lo que se refleja también en los votos, pero no es la única forma en cómo podemos evaluar esto, también está el efecto pandemia, esta fue una campaña a puertas cerradas bastante difícil para los candidatos en la calle, y nuestra comuna es la que lleva más tiempo encerrada, y el hecho de que hubiese dos candidatos le ofrecía menos opciones a la gente, y se iban a quedar con un alcalde que, en comparación con los dos alcaldes anteriores, ha tenido un mejor desempeño, y también, analizando el contexto político, Bruno Vyhmeister representaba la opción del oficialismo, y contrario al alcalde Krause que, en ningún momento, ha tenido que defender ninguna posición del Gobierno. En el caso de Vyhmeister sí le tocó, y eso igual genera cierto descontento en la ciudadanía, por lo que el alcalde Krause corría con mucha ventaja, y además tenía un discurso pro-gente, no tenía nada que defender, más que los intereses de la ciudadanía”.

BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En relación a esto, Lucas Serrano indicó que “lo que vemos es que la elección de este fin de semana, aún cuando fue muy importante, no logró convocar más allá de lo que siempre se ha convocado, e incluso convocó bastante menos que en el plebiscito, lo que también habla de que era una elección bien difícil de aterrizar por la cantidad de cargos, y eso hizo que a las personas le generara una especie de rechazo o apatía a este proceso porque no tenían la claridad por quién votar o se les hizo difícil, y a diferencia de los clásicos procesos, no son fechas donde tenemos tradición de votación, ya que no salimos a votar en mayo”.

Bryan Smith por otro lado, comentó que “había mucha esperanza de que la participación fuera cercana o similar a lo que hubo en el plebiscito, pero lamentablemente bajó y elijo esta visión para interpretar esta baja participación, y es que el descontento con la clase política persiste, y que también los partidos no fueron capaces de entregarle a la ciudadanía personajes que satisficieran las necesidades que están buscando resolver, a diferencia del plebiscito en donde ya se ofrecía por último opciones que a la ciudadanía le parecían más acertadas, como fue el caso del Apruebo”.

SEGUNDA VUELTA DE GOBERNADOR(A) REGIONAL

Finalmente los analistas políticos pusieron bajo la lupa la segunda vuelta que enfrentará a Rodrigo Díaz y Flor Weisse por el cargo de gobernador(a) regional, donde Serrano enfatizó que “una de las cosas que más me llamó la atención es que Eric Aedo no haya quedado entre las tres primeras preferencias, y es una linda sorpresa lo de Ana Araneda consolidándose en el tercer lugar, y creo que tampoco es sorpresa de que Rodrigo Díaz sea quien pasara con la primera preferencia, por lo que el hecho de una segunda vuelta no es algo tan sorprendente; sin embargo hay un análisis bastante certero sobre la complejidad que tiene Weisse para crecer debido a que las otras candidaturas no se asemejan tanto a sus visiones y a su postura política, pero ciertamente podrían irse más hacia el sentido de Rodrigo Díaz, por lo que Flor Weisse tiene que hacer un esfuerzo más grande si quiere quedarse con la Gobernación de Biobío”.

En este tema Bryan Smith coincidió con Serrano, donde apuntó a que “en esta opción, el campo para crecer de Rodrigo Díaz es mucho más grande, porque Flor Weisse corrió como candidata única de la derecha, en cambio el hecho de que Rodrigo Díaz haya tenido compañeros de bloque corriendo con él en esta elección va a significar que va a tener un campo de crecimiento más grande, y bajo este análisis tiene mucho más posibilidades de ganar que Flor Weisse”, finalizó.