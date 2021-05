Cencosud por colusión de pollos: “No generó daños a los consumidores”

El 10 de mayo, Cencosud, contestó a la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la colusión de supermercados en la comercialización de pollo entre los años 2008 y 2011.

Mediante un comunicado desde la entidad comercial precisaron que:

“El ilícito anticompetitivo en cuestión no generó daños a los consumidores, por cuanto no alteró la conducta que habría tenido Cencosud en el mercado en ausencia de la conducta sancionada. Por consiguiente, los daños reclamados son inexistentes. En el hipotético e improbable caso de ser efectivos, no son indemnizables, por cuanto no tienen el carácter de directos, reales y ciertos. Incluso como es el caso del daño moral demandado, el mismo está excluido expresamente por la ley aplicable al proceso”, advirtieron de acuerdo a un artículo que publica este miércoles La Tercera.

Respecto de la respuesta a la demanda, desde Sernac entregaron su apreciación al medio citado, transparentando en qué etapa se encuentran. “Estamos analizando los alcances del escrito, pero para efectos del proceso, nuestros argumentos se mantienen; se basan en elementos técnicos, y buscan que se compense a los consumidores que fueron afectados por la colusión de los supermercados en el mercado de los pollos ocurrida entre los años 2008 y 2011.

Relativo a la respuesta, en la sentencia de la Corte Suprema correspondiente al 8 de abril del año pasado, no se acreditó que la colusión de Walmart (Lider), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc) en la comercialización de carne de pollo fresca provocara “daño a los consumidores”. En consecuencia, “no puede haber lugar a indemnización alguna, si no hubo daño”.