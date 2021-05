Yerko Urra:"Los jugadores de Mulchén son muy aguerridos, para mí siempre han sido un ejemplo los deportistas locales”

Durante los últimos años la comuna de Mulchén ha destacado por tener un gran desarrollo deportivo en diversas áreas, las cuales se han visto potenciadas gracias la presencia de sus referentes, quienes han servido de inspiración para las nuevas generaciones.

Uno de los nombres que brilla en la comuna del Bureo es el portero Yerko Urra, quien ha logrado cosechar una prolífera carrera como futbolista profesional destacando en equipos de gran prestigio como Huachipato y también estando presente en la Selección nacional.

El baluarte mulchenino llegó a los 14 años al elenco acerero, donde logró consolidar su carrera e incluso ostentar la titularidad como portero, disputando instancias finales del balompié nacional e incluso consagrándose campeón. Destaca entre sus participaciones Copa Libertadores Sub-20 de 2016 donde jugaría los tres partidos de la primera fase recibiendo cuatro goles.

En noviembre de 2018 recibió su primera convocatoria a la selección absoluta, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, quien lo incluyó en un listado de veintiséis jugadores nominados para enfrentar los compromisos amistosos ante Costa Rica y Honduras que se disputaron los días 16 y 20 de noviembre, respectivamente.

Actualmente el portero defiende los colores de Deportes Temuco en la Primera B nacional, donde se encuentra trabajando arduamente para lograr ascender de división.

Urra concursó en exclusiva con diario La Tribuna sobre su presente deportivo y sus primeros pasos en el deporte rey, además de comentar desde su nutrida perspectiva, como valora el posicionamiento deportivo y su evolución en la comuna de Mulchén.

¿Cómo fueron tus primeros pasos, cuál fue tu acercamiento al fútbol?

Mi papá desde muy pequeño me inculcó el amor por el balompié, tuve mis primeros pasos en un club de barrio, la institución de mis amores, Avenida Independiente, donde viví mis primeros partidos. También defendí durante mi adolescencia los colores de la Escuela Nº1 de Mulchén la cual también recuerdo con mucho cariño.

Con el tiempo me tocó da el primer paso viajando a Santiago y formando parte de Futuro Azul, una escuela filial de la Universidad de Chile, en aquel entonces mis padrinos me acogieron y viví junto a ellos esa época.

Estuve alrededor de un año allá hasta que vine a Huachipato, donde realicé mi formación como cadete, desde los catorce años hasta mi primer contrato como jugador profesional.

Los primeros años me costó mucho la verdad, no fue un titular definido en la formativa ya que había un compañero que jugaba mejor. Sin embargo, tuve mi oportunidad en una copa “Araucanía” que jugamos en Argentina en la provincia de Santa Cruz, donde me tocó partir jugando y realicé una gran actuación donde logramos salir campeones. Después de eso formando parte de la Sub-19 acerera logramos dos títulos consecutivos, el Torneo de Apertura y la Copa de Campeones, esta última instancia nos clasificó a la Copa Libertadores de esta categoría, instancia donde nos faltó un punto para clasificar a cuartos de final.

Posteriormente logré consolidar mi carrera profesional.

Tu experiencia en la selección nacional. ¿Cómo la valoras?

Creciendo paulatinamente como profesional, fui convocado a diversos microciclos, representando a Huachipato, hasta que finalmente me tocó participar de un Copa América a cargo del director técnico Reinaldo Rueda, este sin duda es el mayor logro que he tenido durante el último tiempo.

Este año me tocó partir a préstamo en Deportes Temuco, una gran institución que está en primera B, donde nos encontramos trabajando para ascender de categoría, donde estamos en el puesto número dos de la tabla de posiciones.

Es una división muy pareja donde como plantel estamos dando lo mejor de nosotros para cumplir nuestra meta.

¿Qué opinas del trabajo deportivo enfocado al fútbol que se está realizando actualmente en la comuna del Bureo?

Siempre he dicho que los jugadores de Mulchén son muy aguerridos, mi papá jugó en Deportes Iberia, por ejemplo, por lo que para mí siempre han sido un ejemplo los deportistas locales. A mi barrio siempre lo llevo en mi corazón, nuestra gente es muy esforzada.

Me pone muy feliz saber que en Mulchén sacaremos un equipo a Tercera División que en lo pronto estará compitiendo el próximo año. Valoro mucho el trabajo de Enzo Vera, ya que con su experiencia jugando en Colo Colo, podrá nutrir muy bien a nuestros jóvenes y a largo plazo lograr estar presente en la Segunda División, consolidando de a poco el profesionalismo.

A los jóvenes me gustaría decirles que nunca hay que dejar de entrenar, la responsabilidad es muy importante en este deporte junto a la constancia.

Estoy seguro de que este equipo en formación logrará llegar muy alto.