OFICIAL: Municipalidad de Los Ángeles entrega terreno para hospital de alta complejidad

Con la firma del correspondiente comodato, esta mañana, la Municipalidad de Los Ángeles hizo entrega oficial, al Servicio de Salud Biobío, del terreno para la futura construcción de un hospital de especialidades de alta complejidad, entre éstas el tratamiento del cáncer, el cual atenderá las necesidades de toda la provincia de Biobío.

El alcalde Esteban Krause declaró su satisfacción tras concretar este hito inicial, pero fundamental para el avance del megaproyecto que se emplazará en calle Colo-Colo (actual espacio de los corralones municipales) y que permitirá acercar servicios de calidad y específicos a los habitantes de la comuna, de la provincia y de la Araucanía Norte.

Por lo mismo, el edil indico que “Nosotros estamos muy entusiasmados con esta construcción de este segundo hospital y, por eso, hemos entregado un terreno valioso para la municipalidad. Vamos a tener que hacer una serie de cambios internos que permita que ese espacio quede disponible en su totalidad para el Servicio de Salud, pero el fin justifica cualquier acción, cualquier esfuerzo nuestro para poder otorgarle a nuestra comunidad un espacio de atención hospitalaria de calidad en el sentido de ampliar los servicios que hoy día se están entregando”.

El director del Servicio de Salud Biobío, Fernando Vergara, agradeció el gesto del municipio y remarcó que contar con la superficie de alrededor de 35 mil metros cuadrados necesaria para la edificación del establecimiento –cuya entrega está proyectada para 5 años- era esencial para el progreso de esta iniciativa.

Vergara agregó que “hoy hemos firmado el convenio que nos va a permitir construir un hospital de alta complejidad, orientado al tratamiento de cáncer; por tanto, estamos muy agradecidos del alcalde porque, sin este aporte municipal, nosotros no hubiéramos podido avanzar. Es un terreno de casi 3 hectáreas y media que nos va a permitir construir un hospital de excelencia, que la ciudadanía de Los Ángeles se lo merece. Las etapas están todas diseñadas, tiene una proyección de construcción de aquí a 5 años, de tal manera que lo primero era tener el sitio, porque si no tenemos el sitio no tenemos nada”.

CENTRICO TERRENO

Cabe recordar que el espacio territorial entregado en comodato se ubica en la intersección de calle Colo-Colo y avenida Los Ángeles. Contiguo a él, por el lado oriente, se encuentra la escuela modular “Pedro Ruiz Aldea”, la cual deberá ser sometida a reposición próximamente; y por el costado poniente, en tanto, funciona el jardín infantil y sala cuna “Los liceos – Tremen”. Ambas infraestructuras fueron excluidas de la superficie municipal cedida.

El futuro hospital, dentro de sus principales prestaciones, ofrecerá servicio de oncología, traumatología, cirugía oncológica, cirugía plástica y reparadora; urología, oftalmología, dermatología, especialidades odontológicas, diálisis, endoscopía, imagenología, con 300 camas disponibles junto a sus respectivos pabellones.