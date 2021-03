Marcelo Ortega, nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos: “Seguimos con la idea de darle continuidad a la institución”

El 12 de febrero del año en curso, el Cuerpo de Bomberos de Los Angeles comenzó con el cambio de mando institucional, en una actividad acotada y que cumplió todos los requerimientos debido a la contingencia sanitaria por el Covid 19.

En la ocasión, Marcelo Ortega asumió como el comandante de la institución, razón por la que Diario La Tribuna lo entrevistó para abordar sus desafíos este 2021, sus inicios como personal voluntario, y los detalles que rodean su nombramiento como máxima autoridad de las nueve compañías de nuestra comuna en el desarrollo de las diversas emergencias de la zona.

INICIOS EN LA INSTITUCIÓN

Marcelo Alejandro Ortega Rivera, egresado de la carrera de Ingeniería Metal-mecánica, llegó al Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles cuando recién tenía 12 años.

Ingresó con un grupo de amigos de colegios a la brigada de cadetes con cinco compañeros más, de los cuales es el único que permanece en la institución.

“Ingresé a la Segunda Compañía y después de un tiempo me cambié a la primera. Tuve desde el año 88 hasta el 92 aproximadamente en la Segunda Compañía, y cuando pasé a voluntario, me cambié a la Primera Compañía, y de ahí no me cambié mas, donde llevó ya unos 30 años”, recordó.

Consultado de los motivos por lo que quiso ser bombero, comentó que “teníamos un grupo de compañeros de curso que estaban en una entidad que participaban los sábados donde se reunían, se vestían y jugaban a ser bomberos, entonces a mí me llamó la atención y un día me invitaron, y de ahí que estoy metido en los bomberos y no me salí más”.

ALTOS Y BAJOS EN LABORES DE EMERGENCIA

En relación a los diversos hechos que le ha tocado enfrentar como voluntario, Marcelo Ortega relató que “uno aquí pasa de todo, pasa cosas tristes cuando lamentablemente por razones ajenas a nosotros no podemos concretar satisfactoriamente nuestro cometido que es ayudar y proporcionar el bienestar de las personas, ese es nuestro afán”.

Aunque sostuvo también que “muchas veces nuestro objetivo no se logra y se genera frustración. Pertenezco a una compañía de especialidad de rescate y cuando no logramos salvar una vida, nos afecta, o sea, uno no lo demuestra porque está ahí trabajando y está para otra cosa y no puede ser parte del drama que se está generando, sino que debemos ser parte de la solución”.

A lo largo de la trayectoria bomberil, reseñó que “mi compañía tiene casi 25 años o más en la especialidad de rescate, fue la primera de su tipo de la provincia de hecho. Hemos pasado de todo, sobre todo en el tema de accidente, también en el tema de incendio donde hay familias que quedan sin nada y lo pierden todo, entonces hay satisfacciones pero medias ‘agrias’ ya que uno cumplió con la función de que la catástrofe no creciera ni el siniestro no se expandiera, pero igual vemos gente afectada y dañada”.

En esa misma línea, destacó el compañerismo dentro de la institución y la buena relación de compañeros y voluntarios donde se genera un apoyo permanente en las distintas situaciones.

EL DESAFÍO DE SER COMANDANTE

Al abordar este nuevo nombramiento, el recién asumido comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles comentó que “uno cuando entra siempre piensa en algún día en ser comandante, o sea, si era cadete, pensaba en algún día se teniente, y después algún día seré capitán, cuando ya fui capitán, algún día tendré que ser comandante, y aquí estamos, montados en este sillón de mucha responsabilidad”.

Desde esa función, “uno guía los destinos en la parte operativa de la institución. La responsabilidad es tremenda, si uno como capitán vela por una unidad, aquí lo hace por nueve unidades de Los Ángeles”.

“Seguimos con la idea de darle continuidad a la institución, darle continuidad a lo que venía trabajando Raúl Márquez el año pasado, y mejorar lo que haya que mejorar, y siempre ir perfeccionando. Si hay una debilidad, la vamos mejorando, porque la debilidad es una debilidad de la institución, y las fortalezas son fortalezas de la institución, y lo hacemos todo para engrandecer el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles”, enfatizó.

MENSAJE A LA COMUNIDAD

Marcelo Ortega hizo un llamado a los voluntarios: “en tiempos difíciles y de pandemia, invito a todos los voluntarios de la institución en general a redoblar esfuerzos para sacar nuestra tarea adelante. Hoy es mucho más difícil desplazarse y moverse, capacitarse, y los insto a no decaer, a no caer en la pereza de la comodidad de la casa muchas veces, y participar de las actividades y de las capacitaciones, y a entregarse como siempre lo han hecho al servicio de la comunidad que realiza el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles”, puntualizó.